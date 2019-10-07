أميرة سعودية تنضم إلى العمل في قطاع الأخبار في قناة تلفزيونية محلية‎

أجرى المدير الجديد للقناة ”الإخبارية“ السعودية الحكومية، فارس بن حزام، اليوم الاثنين، تعديلًا في المناصب في قطاعات العمل في القناة بعد نحو شهر على تسلمه منصبه، تضمنت تعيين أميرة سعودية في قطاع الأخبار في القناة.

وقالت تقارير محلية وصحفيون سعوديون، إن التغييرات الجديدة شملت تعيين الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية في قناة ”الإخبارية“، دون أن يُعرف المكان الذي كانت تعمل فيه سابقًا.

هيئة الاذاعة والتلفزيون: تعيين الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود رئيسة لـ"وحدة المتابعة الإخبارية" بقناة الاخبارية.. pic.twitter.com/QaOguQyRwf — التعيينات (@SaudiDecisions) October 7, 2019

كما تضمنت التعديلات الجديدة، تعيين ماهر محمد القضيب مديرًا لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي مديرًا لإدارة الاقتصاد، وزهران عبدالرحمن الزهراني مديرًا للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية، وتكليف محمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد، وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي، وعبدالرحمن صالح الدويس رئيسًا لقسم الجودة.

وأصدر فارس بن حزام بصفته مسؤول الشؤون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون قرارًا بتعيين أحمد محمد آل شرهان رئيسًا لتحرير أخبار القناة السعودية.

وهذه هي أوسع تغييرات يجريها المدير الجديد بعد تسلمه منصبه في إدارة ”الإخبارية“ في مسعى لتطوير العمل في القناة وتحقيق خطط الوزارة في جعل وسائل الإعلام الحكومية منافسة للقطاع الخاص الذي يستحوذ على نسب مشاهدة ومتابعة كبيرة تتجاوز حدود المملكة عبر شبكة قنوات تلفزيونية وصحف ومجلات منوعة.