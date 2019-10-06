السعودية.. قناة ”بداية“ تكشف عن موعد بثها مجددًا وسط ترحيب الجمهور

قالت قناة ”بداية“ السعودية الخاصة، إنها ستعاود البث مجددًا يوم 15 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أكثر من عام على توقف بثها بقرار رسمي.

وأعلنت القناة موعد البث الجديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، بعد نحو شهر من عودة الحساب إلى التغريد والإعلان عن قرب موعد البث بعد الانتهاء من الاستعدادات اللازمة.

نلقاكم في:

الـ15 | من شهر اكتوبر | لعام 2019 م. pic.twitter.com/c6W65yXpvX — بداية (@BedayaTv) October 6, 2019

وخلال الشهر الماضي، عكفت القناة على البحث عن معلنين ورعاة لبرنامجها ”زدْ رصيدك“، الذي دعا القائمين عليه، الراغبين بالمشاركة في البرنامج، للتقدم بطلباتهم.

ولاقى الإعلان عن موعد البث صدى واسعًا لدى جمهور ”بداية“، الذي احتفى بعودة القناة التي تحظى بنسب مشاهدة عالية بحسب القائمين عليها.

وأغلقت وزارة الإعلام السعودية، قناة ”بداية“ في شهر أبريل/نيسان من العام 2018، بعد انتقادات لاذعة طالتها بسبب إبلاغها أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة.

وفشلت محاولات إدارتها العودة للبث مجددًا طوال تلك المدة، قبل أن تعلن القناة الشهر الماضي عن قرب عودتها دون توضيح للتفاصيل.

وتختلف قناة ”بداية“ عن قنوات التلفزة العاملة ضمن“تلفزيون الواقع“، والتي تبث برنامجًا واحدًا بشكل مباشر طوال ساعات اليوم، بكونها قناة محافظة من خلال طبيعة برامجها، التي تمنع مشاركة النساء فيها، أو الأغاني.

وحقق برنامجها ”زد رصيدك“ بنسخه المتوالية كل عام، نسب مشاهدة كبيرة، لكنها كثيرًا ما أثارت الجدل بين مؤيدين يعتبرونها متوافقة مع طبيعة المملكة المحافظة، ومعارضين يتهمونها باستغلال الطابع الديني للقناة لجذب جمهور كبير وتحقيق أرباح كبيرة، وتجاهل الكثير من المخالفات وبعض تصرفات المشاركين.

وتعمل القناة على بث برنامج لأكثر من 15 ساعة يوميًّا، يشارك فيه نحو 20 شابًا من مختلف دول الخليج العربي، يحاولون زيادة رصيدهم من خلال بضع مسابقات وفقرات متنوعة، وفي النهاية من يملك أعلى رصيد يعد هو الفائز بالمسابقة ويحصل على جائزة مالية كبيرة برفقة أصحاب المركزين الثاني والثالث وعدد من الجمهور المشارك بالتصويت أيضًا.

ويتخذ البرنامج من الإنشاد الديني للمتسابقين بديلًا لفقرات الغناء في برامج الواقع الأخرى، وتقوم مسابقاته على معلومات عامة لا يغيب عنها الطابع الديني، فيما يعد القسم الأكبر من ضيوفه من الدعاة ورجال الدين المشاهير الذين يلتقون بالمشاركين ويوجهون النصح لهم.

ومنذ إغلاق قناة ”بداية“، شهدت المملكة تغييرات كثيرة، تركز قسم كبير منها في إزالة الحواجز والقيود التي كانت تحد من مشاركة النساء في الحياة العامة، كالسماح لهن بالسفر دون شروط، وقيادة السيارات، وحضور الحفلات الفنية والفعاليات الثقافية والترفيهية بجانب الرجال.

ويعتقد الكثير من السعوديين أن القناة لن تعود للبث بشكلها القديم، وأنها ستواكب التغييرات التي شهدتها البلاد خلال فترة توقفها عن البث.