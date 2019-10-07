عازفة كمان تُبهر السعوديّين (فيديو)

وجد مقطع فيديو لسيدة ترتدي الزي السعودي الكامل، وتعزف على الكمان في أحد أسواق العاصمة الرياض، تداولاً لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة وسط سيل من التعليقات المنبهرة بالأداء، والمرحبة بالمبادرة.

ويقول مدونون سعوديون إنّ العازفة مواطنة، وإنها تقف أمام أحد محلات بيع المجوهرات الشهيرة في مدينة الرياض وتعزف على الكمان في مبادرة جديدة على أسواق المملكة التي تشهد مزيدًا من الانفتاح على الثقافة والفنون.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من هوية العازفة، وتاريخ ومكان تصوير الفيديو.

قيل لأعرابي أي الأمور تبعث على راحة النفس، فقال: سماع الموسيقى. pic.twitter.com/8GgUO3bjrK — واحد من الناس (@_m3and) October 6, 2019

وتقف العازفة مجهولة الهوية، مرتديةً العباءة السوداء وغطاء الرأس باللون ذاته، بينما غطت عينيها بقناع، لتعزف على الكمان.

قيل لأعرابي أي الأمور تبعث على راحة النفس، فقال: سماع الموسيقى. pic.twitter.com/8GgUO3bjrK — واحد من الناس (@_m3and) October 6, 2019

وأبدى كثير من المغردين السعوديين إعجابهم بالعازفة، ودعا آخرون لتطبيق هذه المبادرات في الأماكن العامة شأن كثير من دول العالم التي ينتشر فيها عازفو الموسيقى في وسائل النقل العامة والأسواق.

أبدعي واعزفي واركضي وسافري واختاري واستمتعي بحياتك يابنت #السعودية وش عليك دام ابوك #سلمان_بن_عبدالعزيز واخوك #محمد_بن_سلمان ❤️???? https://t.co/aMW6wkc0P6 — أبو البنات (@AbuElbanaat) October 7, 2019

ولم يغب بعض المنتقدين في بلد مازال حديث العهد بالفعاليات والنشاطات الفنية والثقافية بعد عقود من غيابها المستند لتفسيرات دينية مالبثت الرياض أن تخلت عنها أخيرًا.

@Turki_alalshikh

انتبه لصحيفتك يا مسلم.. في رقبتك ذنوب أمه????????والله اعلم????

يا لطيف.. اعوذ بالله من الغفله..

انا لو ب اشتري من داماس فهي تزعجني

ولو ما ابغا اشتري فهي لن تجذبني pic.twitter.com/xaDTqV0Kab — لعل (@A17111963) October 6, 2019

وفي غضون ثلاث سنوات فقط، أصبحت المملكة قبلة لكبار فناني العالم، بينما تقام الفعاليات الثقافية والحفلات الفنية في عموم البلاد، ما شجع كثيرًا من أبناء البلد الخليجي المحافظ على الكشف عن مواهبهم الفنية للعلن.