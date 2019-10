عازفة كمان تُبهر السعوديّين (فيديو)

View this post on Instagram

وجد مقطع فيديو لسيدة ترتدي الزي السعودي الكامل، وتعزف على الكمان في أحد أسواق العاصمة #الرياض، تداولاً لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة وسط سيل من التعليقات المنبهرة بالأداء، والمرحبة بالمبادرة. ويقول مدونون سعوديون إنّ العازفة مواطنة، وإنها تقف أمام أحد محلات بيع المجوهرات الشهيرة في مدينة الرياض وتعزف على الكمان في مبادرة جديدة على أسواق المملكة التي تشهد مزيدًا من الانفتاح على الثقافة والفنون.