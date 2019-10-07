عازفة كمان تُبهر السعوديّين (فيديو)

عازفة كمان تُبهر السعوديّين (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

وجد مقطع فيديو لسيدة ترتدي الزي السعودي الكامل، وتعزف على الكمان في أحد أسواق العاصمة الرياض، تداولاً لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة وسط سيل من التعليقات المنبهرة بالأداء، والمرحبة بالمبادرة.

ويقول مدونون سعوديون إنّ العازفة مواطنة، وإنها تقف أمام أحد محلات بيع المجوهرات الشهيرة في مدينة الرياض وتعزف على الكمان في مبادرة جديدة على أسواق المملكة التي تشهد مزيدًا من الانفتاح على الثقافة والفنون.

ولم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من هوية العازفة، وتاريخ ومكان تصوير الفيديو.

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وجد مقطع فيديو لسيدة ترتدي الزي السعودي الكامل، وتعزف على الكمان في أحد أسواق العاصمة #الرياض، تداولاً لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة وسط سيل من التعليقات المنبهرة بالأداء، والمرحبة بالمبادرة. ويقول مدونون سعوديون إنّ العازفة مواطنة، وإنها تقف أمام أحد محلات بيع المجوهرات الشهيرة في مدينة الرياض وتعزف على الكمان في مبادرة جديدة على أسواق المملكة التي تشهد مزيدًا من الانفتاح على الثقافة والفنون. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #فيديوهات #ترند #فن #سعوديات #جدة #المدينة #saudiarabia #trend #news #ksa #video #violin

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وتقف العازفة مجهولة الهوية، مرتديةً العباءة السوداء وغطاء الرأس باللون ذاته، بينما غطت عينيها بقناع، لتعزف على الكمان.

وأبدى كثير من المغردين السعوديين إعجابهم بالعازفة، ودعا آخرون لتطبيق هذه المبادرات في الأماكن العامة شأن كثير من دول العالم التي ينتشر فيها عازفو الموسيقى في وسائل النقل العامة والأسواق.

ولم يغب بعض المنتقدين في بلد مازال حديث العهد بالفعاليات والنشاطات الفنية والثقافية بعد عقود من غيابها المستند لتفسيرات دينية مالبثت الرياض أن تخلت عنها أخيرًا.

وفي غضون ثلاث سنوات فقط، أصبحت المملكة قبلة لكبار فناني العالم، بينما تقام الفعاليات الثقافية والحفلات الفنية في عموم البلاد، ما شجع كثيرًا من أبناء البلد الخليجي المحافظ على الكشف عن مواهبهم الفنية للعلن.

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