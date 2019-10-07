’’موسم الرياض‘‘ يعيد ناصر القصبي للمسرح السعودي

يشارك الفنان السعودي الشهير، ناصر القصبي، في فعاليات ”موسم الرياض“ هذا العام، بعد غياب استمر 3 أعوام عن الظهورعلى خشبة المسرح، وفق موقع الهيئة العامة للترفيه.

وجاء في إعلان الهيئة عبر موقعها عن انطلاق العرض المسرحي يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث تقام العروض طوال شهر على مسرح جامعة الأميرة نورة في العاصمة الرياض.

ودون على الصورة التي أرفقها الموقع: ’’ناصر القصبي الأيقونة الاستثنائية للكوميديا السعودية يطل على الجمهور السعودي من جديد ولكن هذه المرة على خشبة المسرح‘‘.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن العرض المسرحي، لكن يشارك فيه نجوم الدراما السعودية ناصر القصبي وعبدالإله السناني وراشد الشمراني، فيما ينشغل طاقم العمل بالعديد من البروفات قبل انطلاق العرض.

ومن المقرر أن يشارك في المسرحية من الوجوه النسائية، كل من ”ريماس منصور وزارا البلوشي“، إضافة إلى الفنانين حبيب الحبيب وعبدالمجيد الرهيدي.

يذكر أن العرض المسرحي من تأليف خلف الحربي وإخراج الكويتي محمد الحملي.

يشار إلى أن آخر مسرحيات ناصر القصبي كانت بعنوان ”قرموش وطرطوش“ وشاركه فيها راشد الشمراني وعبد الله السدحان وعُرضت مطلع التسعينيات، وتجولت في العديد من المناطق بالمملكة العربية السعودية.