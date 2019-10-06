ضبط شخص عذب زوجته وأبناءه في السعودية

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ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، القبض على وافد أربعيني، يحمل الجنسية البرماوية، بعد أن أقدم على تعذيب زوجته وأبنائه، إذ ضرب أحد أطفاله بالسوط، وقيد ابنه الثاني بسلاسل حديدية. وكانت شرطة الكعكية تلقت بلاغًا من سيدة برماوية ضد زوجها، موضحة أنه يعذبها بالضرب المبرح ويعنف أبناءها بكافة أشكال التعذيب. وأحالت الشرطة السيدة وأطفالها الذين تتراوح أعمارهم…