ما حقيقة قرار سحب لوحات السيارات المخالفة في السعودية؟

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نفى مصدر في شرطة مرور مكة، صحة ما تداوله نشطاء سعوديون على مواقع التواصل، بشأن سحب لوحات إحدى السيارات بسبب مخالفة مرورية. ونقلت صحيفة سبق السعودية على لسان المصدر قوله إن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من صور لملصق على إحدى السيارات تضمن إبلاغ سائق السيارة بأنه تم سحب اللوحات لمخالفة المادة 42…