تخونه مع زميلها.. زوج مخدوع يقاضي عشيق زوجته ويكسب 750 ألف دولار

منحت محكمة في كارولاينا الشمالية 750 ألف دولار لزوج مخدوع أقام دعوى قضائية ضد عشيق زوجته، متهمًا إياه بالتسبب في طلاقهما، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

وأقام كيفن هاورد دعوى قضائية في محكمة ”غرينفيل“؛ بعد اكتشافه أن زوجته، التي تقدمت بطلب الطلاق بعد 12 عامًا من الزواج، كانت تخونه مع زميل لها في العمل.

وقال لمحطة التلفزيون المحلية ”ويتن“: ”أخبرتني في البداية أنها تريد الطلاق لأنني كنت أعمل لوقت طويل ودائمًا ما أتغيب عن المنزل“. إلا أنه بعد تعيين محقق خاص، اكتشف أنها كانت على علاقة مع زميل لها، وفق ما ذكرت محطة ”سي أن أن“.

وإثر ذلك، تقدم بشكوى مدنية بموجب قانون يعود إلى القرن التاسع عشر، حين كانت الزوجات يعتبرن ملكًا لأزواجهن.

ويسمح هذا القانون الذي ما زال ساري المفعول في 5 ولايات أمريكية أخرى فقط، هي هاواي وميسيسيبي ونيومكسيكو وداكوتا الجنوبية ويوتا، لأحد الزوجين بمقاضاة شخص آخر يعتقد أنه سبب تفكك الزواج بسبب ”أفعال غير مشروعة أو ضارة“، وفقًا لشركة ”فافونيس“ للمحاماة في كارولاينا الشمالية.

وأقرت محاميته سيندي ميلز، بأن قضية واحدة كهذه -على الأقل- تقدم في المحكمة سنويًا. وقد نال أحد موكليها في العام 2010 تعويضًا قدره 5.9 مليون، في إطار قضية مماثلة.