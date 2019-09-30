مغني الراب ”كادوريم“ وابنة زين العابدين بن علي يقتربان من الطلاق

كشف مصدر مقرب من عائلة بن علي لـ“إرم نيوز“، أن مغني الراب التونسي كريم الغربي الملقب بـ ”كادوريم“ ونسرين بن علي، ابنة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، يقتربان من الطلاق.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن كادوريم ونسرين بن علي ”انطلقا رسميًا في إجراءات الطلاق“، مؤكدًا أن ”المشاكل بينهما بدأت خلال فترة مرض زين العابدين بن علي، وهو ما دفع كادوريم إلى تأجيل إجراءات الانفصال احترامًا لصهره، ولكي يكون إلى جانب عائلته“.

وأكد ذات المصدر، أنه من المنتظر أن يعلن الزوجان، خلال الأيام القليلة القادمة، طلاقهما رسميًا، وذلك بعد حوالي تسعة أشهر من زواجهما في حفل زفاف عائلي، كان قد أثار جدلًا واسعًا.

وكان مغني الراب ”كادوريم“ قد ظهر في جنازة زين العابدين بن علي وهو يحمل نعشه، كما نعاه بكلمات وداع مؤثرة عقب وفاته في منفاه بمدينة جدة السعودية، في الـ 19 من سبتمبر/ أيلول؛ بعد صراع طويل مع المرض.

وبداية العام الجاري، أعلن ”كادوريم“ ونسرين بن علي عقد قرانهما رسميًا، بعد طلاقها من زوجها الأول صخر الماطري، ونشر الثنائي مجموعة كبيرة من الصور توثق لحظة زواجهما بحضور بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، المتواجدين في المملكة العربية السعودية، منذ فرارهما من تونس، يوم 14 يناير 2011.