إيران تزعم تسلمها رسائل من السعودية

زعم المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، أنّ الرئيس حسن روحاني، تلقى رسائل عديدة من السعودية.

وقال علي ربيعي خلال مؤتمره الصحافي أمام وسائل الإعلام الإيرانية والأجنبية: ”وصلت إلى الرئيس حسن روحاني من السعودية رسائل، وواحدة منها يمكن أن تكون إنهاء الحرب المفروضة على اليمن“.

وأضاف أنّه ”إذا كانت المملكة العربية السعودية بصدد تغيير سلوكها فعلًا، فإيران سترحب بذلك“، من دون أن ”يكشف عن الشخصية أو الدولة التي قامت بنقل تلك الرسائل من الرياض إلى طهران“.

وتابع أن ”إيران يجب أن تنظر إلى تلك الرسائل من الناحية العملية، ومنها إيقاف العدوان على اليمن، وإذا كانت السعودية تريد بالفعل تغيير سلوكها، فإننا نرحب بالجزء الثاني، بغض النظر عن الجزء الأول من التصريحات التي ألقيت اليوم“، في إشارة إلى ما ذكره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير بن سلمان في مقابلة تلفزيونية، إنّ ”اندلاع أي حرب بين ايران والسعودية سيدمّر اقتصاد العالم، وعلى دونالد ترامب أن يتفاوض مع حسن روحاني وهذا ما يسعى إليه الرئيس الأمريكي“.

وأضاف: ”لكن الإيرانيين لا يريدون الجلوس إلى طاولة مفاوضات.. نتمنى ألّا يكون الرد على ‎إيران عسكريًا والحل السياسي أفضل بكثير“، مطالبًا المجتمع الدولي بردع إيران أو مواجهة تهديد أكبر من الهجوم الذي طال ”أرامكو“.