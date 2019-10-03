ضبط الأب المتورط في تعنيف طفله وتعذيبه بالسعودية

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة السعودية، الرياض، القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلا ويهدده بالنار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.

وكان النائب العام قد وجه أمس الأربعاء بإلقاء القبض على الأب الذي ظهر في المقطع المتداول، مثيرًا غضبًا بين ناشطين.

#انقذو_الطفل_المعنف_من_المجرم

مقطع مؤلم ????

ويطلع سفيه يقول اهلنا عنفونا وشوفونا عايشين!

اتمنى يكون هناك قوانين صارمة لحماية الأطفال وفي حالة عدم تأهل الوالدين اخذهم لمكان آمن.

pic.twitter.com/tutxhmzCeq — فاطمة العيسى (@ALessiFatima) October 2, 2019

وعاد الجدل بشأن سن قوانين صارمة لقضايا العنف الأسري بين ناشطين إلى الواجهة بعد تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك سعوديون عبر وسم (#انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم) في مواقع التواصل، إذ عبر العديد منهم عن استيائهم من المقطع المتداول، مطالبين بسن قوانين صارمة تضع حدًّا لمثل هذه السلوكيات، التي باتت تظهر بتزايد عبر مواقع التواصل.