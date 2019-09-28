القبض على 6 أشخاص سلبوا عاملًا وافدًا في الرياض (فيديو)

أعلنت الشرطة السعودية القبض على 6 متهمين قاموا بسلب وافد يعمل بمحطة وقود في حي السعادة بالعاصمة الرياض.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: ”عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تعرُّض الوافد للإركاب بالقوة من قِبل أشخاصٍ مُلثمين وسلب ما بحوزته من إيراداتٍ ومبالغ نقدية، اتضح أن الجناة 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية الأفغانية أقرّوا بارتكابهم تلك الحادثة وثلاث حوادث أخرى مماثلة“.
???? فيديو | القبض على 6 أشخاص أركبوا عامل محطة.. وسلبوه بالقوة في الرياض#عاجل #عكاظ
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— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) September 28, 2019
وحسب ما نقلت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن ”الجهة المختصّة بشرطة منطقة الرياض، تمكنت من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وجميعهم في العقد الثالث من العمر“.