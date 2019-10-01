الشرطة الفلسطينية: انتحار 18 مواطنًا في الضفة الغربية خلال العام الجاري

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مساء الاثنين، عن عدد حالات الانتحار التي تم تسجيلها في الضفة الغربية خلال العام الجاري 2019.

وقال المتحدث باسم الشرطة لؤي ازريقات:“ أنه تم تسجيل 18 حالة انتحار في الضفة الغربية منذ بداية 2019، منها 15 حالة لذكور و3 لإناث“.

وأضاف ارزيقات :“ أن أبرز الأسباب التي كانت مسببا للانتحار، هي الأمراض النفسية ثم الخلافات العائلية تليها المشاكل العاطفية ثم الخلافات المالية“.

من جانبه، قال الخبير الحقوقي محمد القواسمي:“ إن الأوضاع السياسية والأمنية التي تلقي بظلالها على الواقع المعيشي الفلسطيني تؤدي بشكل أو بآخر إلى اضطرار العديد من الشبان الفلسطينيين إلى إنهاء حياتهم، جراء الوضع الروتيني والتكرار اليومي المشابه ما يقودهم إلى الملل والاكتئاب“.

وأضاف القواسمي في حديث لإرم نيوز :“ أن الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يختلف كثيرا في نسبة الانتحار، غير أن الظروف الاقتصادية في القطاع قد تؤدي إلى عدد أكبر في الأشخاص الذين يقررون إنهاء حياتهم“.

ودعا القواسمي المؤسسات الحقوقية إلى عقد حملات توعوية وتثقيفية لإنهاء هذه الظاهرة، مطالبا في الوقت ذاته السلطة الفلسطينية والفصائل باتخاذ خطوات جدية للخروج من الحالة التي يمر بها الوضع السياسي والإنساني الذي يعزز من هذه الظاهرة.