الشرطة الفلسطينية تلاحق تجمعًا مرتقبًا للمثليين

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الفلسطينية مساء السبت انها تلاحق مجموعة تنوي عقد تجمع للمثليين في الضفة الغربية، مؤكدة أنها ستمنعه بينما اتهمت ”جهات مشبوهة“ بالوقوف وراء ذلك.

ونقل بيان للشرطة على موقعها الرسمي عن المتحدث باسمها لؤي زريقات أن الشرطة ”ستعمل على ملاحقة القائمين على هذا التجمع وسيقدَّمون الى الجهات القضائية حال القبض عليهم“.

ولم يحدد المكان الذي ينوي القائمون على هذا التجمع اختياره، لكن هناك احتمالًا، أن يعقد في مدينة رام الله.

وقال زريقات إن ”الشرطة تبحث عن مجموعة من المثليين بدأت التحضير لتجمع اطلقوا عليه ’تجمع قوس’ من خلال الإنترنت“، موضحًا بأن الشرطة ”ستمنع أي نشاط لتجمع المثليين الجنسيين المسمى (قوس)“.

وكان المتحدث قد اوضح في بيان سابق أن ”مثل هذه النشاطات تعتبر ضربًا ومساسًا بالمثل والقيم العليا للمجتمع الفلسطيني“.

واتهم زريقات ”جهات مشبوهة تحاول خلق الفتنة والمساس بالسلم الأهلي للمجتمع الفلسطيني“، لكنه لم يحدد هذه الجهات.

ودعا الفلسطينيين ”للتواصل مع الشرطة والإبلاغ عن أي شخص له علاقة بهذا التجمع، مع ضمان سرية المعلومات التي سيقدمها للشرطة“.