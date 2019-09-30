حقيقة إغلاق الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع ”البدون“ في الكويت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، من فئة ”البدون“ أو المقيمين بصورة غير قانونية أنباءً تفيد بإغلاق الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع ”البدون“ في ظروف غامضة وعدم استقباله المراجعين منذ يوم أمس الأحد.

وقال النشطاء الذين تداولوا هذه الأنباء غير المؤكدة، ”إن مقر الجهاز المركزي لا يستقبل المراجعين بذريعة انقطاع الكهرباء لليوم الثاني على التوالي، وقد توجّه بعض النشطاء إليه وتأكدوا من ذلك، دون معرفة الأسباب الحقيقية“.

عاجل: أنباء عن قيام موظفي الجهاز المركزي بعصيان مدني ورفض لاوامر صالح الفضالة

وقيام الموظفين برفضهم اوامر الظلم الذي تمارس ضد #البدون — ???????? بن شاهين ???????? (@salm_shaheen) September 30, 2019

وتابع النشطاء تحت وسم #إغلاق_الجهاز_المركزي سرد بعض التفاصيل داخل الجهاز ”بأن حالة من التوتر تسيطر على الجهاز المركزي وقيام موظفيه بعصيان مدني، ونشوب خلافات بين الجهاز ووزارة الداخلية“.

عاجل: أنباء عن حصول عصيان مدني في الجهاز المركزي ومحاولات للتستر على الموضوع وتهدئة الموظفين المحتجين! بانتظار تأكيد الخبر من المصادر #البدون — البدون محمد (@mohammed_kw15) September 30, 2019

ورغم عدم إصدار أي بيان رسمي من السلطات المختصة بهذا الشأن واقتصار الحديث على منصات مواقع التواصل، فقد تفاعل النشطاء والحقوقيون مع الوسم الذي تصدر المراتب الأولى في وقت قصير، معبرين عن أملهم بإغلاق الجهاز المركزي ومحاسبة جميع المسؤولين فيه.

وتحت الوسم المتداول، علّقت المحامية عبير الحداد: ”طلب مستحق وطال انتظاره واليوم أصبح ضرورة“، مضيفةً ”لما يخالف الغرض الذي انشئ من أجله يصبح الإغلاق ومحاكمة القائمين عليه ضرورة“.

طلب مستحق وطال انتظاره واليوم أصبح ضروره #اغلاق_الجهاز_المركزي — المحامية عبير الحداد (@3beerlawyer) September 30, 2019

لما يخالف الغرض الذي انشئ من أجله يصبح الإغلاق ومحاكمة القائمين عليه ضروره #اغلاق_الجهاز_المركزي — المحامية عبير الحداد (@3beerlawyer) September 30, 2019

وكتب الناشط أحمد الميموني العضو في جمعية حقوق الإنسان، إن ”جهاز قتل أحلام الآباء وأمنيات الأمهات برؤيتهم لأبنائهم في أفضل حال، قبل هذا الجهاز كانت أوضاع البدون أفضل بمليون مره من وضعهم الحالي فإغلاقه أصبح ضروري“.

#اغلاق_الجهاز_المركزي جهاز قتل أحلام الآباء وأمنيات الأمهات برؤيتهم لأبنائهم في أفضل حال .. قبل هذا الجهاز كانت اوضاع البدون افضل بمليون مره من وضعهم الحالي اغلاقه اصبح ضروري . — احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) September 30, 2019

وسبق أن تعرض مبنى الجهاز المركزي مؤخرًا للاعتداء بقطعة حديد تم إلقاؤها اتجاه المبنى في منطقة العارضية الصناعية ما تسبب بإتلاف زجاج فيه، حيث تمت إحالة القضية إلى الجهات المختصة للبحث والتحري في ملابساتها.

وأنشِئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع ”البدون“ بمرسوم من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سنة 2010 لمدة 5 سنوات، ثم تمَّ تمديده سنة 2015 بمرسوم آخر لمدة سنتين، تبعه عام 2017 مرسومٌ ثالث لتمديده 3 سنوات.

#اغلاق_الجهاز_المركزي كثرت الأنباء في الآونه الأخيره عن إغلاق الجهاز المركزي ومنذ يومين وهو مغلق وأنباء موكدة تشير إلى نشوب خلافات كبيرة بين وزارة الداخلية والجهاز المركزي والداخليه تستدعي موظفيها العاملين بالجهاز ومن المحتمل أن يعلن عن تعليق عمل الجهاز المركزي #البدون — البدون محمد (@mohammed_kw15) September 30, 2019

وتعتبر قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا التي تتم إثارتها بشكل دائم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشكل رسمي وشعبي، وسط مطالبات بوضع حل جذري لقضيتهم الشائكة ومنحهم الجنسية الكويتية.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن مطلع الشهر الجاري، وضع اللمسات النهائية لإعداد قانون يمثل الحل الجذري لقضية المقيمين بصورة غير قانونية ”البدون“، تمهيدًا لعرضه على المجلس وإقراره في دور الانعقاد المقبل بأغلبية نيابية.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.