الكويت تمنع تدخين الشيشة في الأماكن المغلقة

وافق المجلس البلدي في الكويت، يوم الإثنين، على منع تدخين الشيشة في الأماكن المغلقة، بعد اقتراح بهذا الشأن، قدمه عضوا المجلس حمدي العازمي ومحمد الرقيب.

وتمت الموافقة على القرار، من قبل عشرة أعضاء في المجلس، في حين امتنع اثنان من أصل 15 عضوًا عن التصويت، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وقال حمدي العازمي أحد مقدمي الاقتراح: ”تمت الموافقة اليوم من قبل المجلس البلدي بعدد عشرة أعضاء على مقترحنا بمنع الشيشة بالأماكن المغلقة، وهذا ما تملي علينا ضمائرنا أمام الله والناس وقسمنا“.

عضو المجلس البلدي /

حمدي نصار العازمي : تمت الموافقة اليوم من قبل المجلس البلدي بعدد عشرة أعضاء على مقترحنا بمنع الشيشة بالأماكن المغلقة ، وهذا ما تملى علينا ضمائرنا أمام الله والناس وقسمنا . pic.twitter.com/BDXGzzjHPr — إعلامية / حمدي نصار العازمي (@hamdy_alazmi) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

وتأتي موافقة المجلس البلدي عقب رفضه سابقًا لاقتراح إلغاء الشيشة في مطاعم ومقاهي العائلات، الذي تقدم به عضو المجلس حمدي العازمي ذاته، في شهر نيسان/ إبريل الماضي، حيث لاقى آنذاك انتقادات لاذعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا استياءهم من اقتراحه.

وتفرض الهيئة العامة للبيئة في الكويت، رسومًا على الأماكن العامة، كالمجمعات والأسواق والمطاعم والمقاهي، لمباشرة تدخين الشيشة ضمن ضوابط محددة.