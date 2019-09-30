أمير مكة المكرمة يعلن تشكيل لجان للتحقيق بحريق قطار الحرمين

أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، إصداره أوامر بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع بمحطة قطار الحرمين.

#شاهد أمير مكة #خالد_الفيصل: ليس هناك نسبة محددة للأضرار حتى الآن ولن نستطيع إيقاف أحد دون سبب واضح

.#حريق_قطار_الحرمين pic.twitter.com/Rl2sds3F00 — صحيفة المدينة (@Almadinanews) September 30, 2019

وأكد أن كلًا من وزارتي النقل والداخلية ستحققان في الواقعة، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، لافتًا إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان سيطلع على نتائج التحقيق ويقرر ما يراه مناسبًا.

وأكد الأمير خالد في تصريح لصحيفة ”سبق“ السعودية، أنه ”من غير الممكن إيقاف أي أحد في الوقت الحالي بسبب الحريق دون سبب معين“، مضيفًا أن ”الموضوع كبير وليس بالسهل، وهناك أمور لابد من التحقق منها كيف حدثت؟ ولماذا حدثت؟“.

وقال إنه ”لم يتم تحديد قيمة الأضرار إلى حد اللحظة، حيث لا تزال هناك أضرار متوقعة“، مبينًا أن الحريق أتى على الدور الثاني والسقف.

ووعد أمير مكة بكشف النتائج عقب الانتهاء من التحقيق، فيما قدّم شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني ولرجال المرور.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة قد وقف، اليوم الإثنين، على حادث حريق قطار الحرمين، الذي اندلع أمس الأحد، وتمت السيطرة عليه.