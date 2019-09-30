السيطرة على حريق ”قطار الحرمين“ بجدة.. وهذه صور المحطة قبل وبعد

أعلن الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، صباح اليوم الاثنين، عن سيطرته الكاملة على الحريق الذي شبّ في محطة قطار الحرمين في حي ”السليمانية“ في مدينة جدة غرب السعودية، مؤكدًا في تغريدة له أنه ”جار العمل بعملية التبريد“.

محطة قطار الحرمين انتهت فعلياً الله يعوض الدوله مشروع جبار انتهى في ساعات pic.twitter.com/b5cucW2Bzl — وليد (@bixwd) September 29, 2019

وحضر مدير عام الدفاع المدني إلى موقع الحريق للوقوف على سير أعمال المكافحة بمحافظة جدة.

معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو ، يقف على سير أعمال مكافحة حريق محطة #قطار_الحرمين بمحافظة جدة. pic.twitter.com/i2B6RhdYlt — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 30, 2019

وكان حريق ضخم شبَّ، الأحد، داخل محطة قطار الحرمين في حي ”السليمانية“ في مدينة جدة غرب السعودية، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني والإطفاء لمتابعة الحادثة.

وأثارت الواقعة تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من مغردين طالبوا بالتحقيق في ما وصفوه بشبهة فساد في ما يتعلق بتنفيذ المشروع من قبل شركات خاصة.

وتداول معلقون صور المحطة بعد الحريق.

لا أحب غالباً أن أفتح عيني في الصباح على صور غير سارة. ولكن كون الموضوع يتعلق بمشروع هندسي فقد آلمتني صور الحريق الذي نشب في صالة #قطار_الحرمين_السريع !

أعتقد أنه لابد أن يجري تحقيق مستقل ونزيه حول ملابسات هذا الحريق وتنشر نتائجه على الملأ

مشاريع الوطن تستحق أن ُتحمى

#صباحك_مين pic.twitter.com/LhcsbfLhND — م.مذكر دغش القحطاني (@madkar111) September 30, 2019

هل هذا منظر من هيروشيما ام محطة قطر الحرمين فى جده الى كلفت مليارات ؟؟؟ #التحقيق_بفساد_قطار_الحرمين pic.twitter.com/25iXYxoCEy — a- alzahrani (@al_zahrani606) September 30, 2019