السيطرة على حريق ”قطار الحرمين“ بجدة.. وهذه صور المحطة قبل وبعد

السيطرة على حريق ”قطار الحرمين“ بجدة.. وهذه صور المحطة قبل وبعد

المصدر: فريق التحرير

أعلن الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، صباح اليوم الاثنين، عن سيطرته الكاملة على الحريق الذي شبّ في محطة قطار الحرمين في حي ”السليمانية“ في مدينة جدة غرب السعودية، مؤكدًا في تغريدة له أنه ”جار العمل بعملية التبريد“.

وحضر مدير عام الدفاع المدني إلى موقع الحريق للوقوف على سير أعمال المكافحة بمحافظة جدة.

وكان حريق ضخم شبَّ، الأحد، داخل محطة قطار الحرمين في حي ”السليمانية“ في مدينة جدة غرب السعودية، فيما تدخلت فرق الدفاع المدني والإطفاء لمتابعة الحادثة.

وأثارت الواقعة تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من مغردين طالبوا بالتحقيق في ما وصفوه بشبهة فساد في ما يتعلق بتنفيذ المشروع من قبل شركات خاصة.

وتداول معلقون صور المحطة بعد الحريق.

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