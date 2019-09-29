بعد عرضه في السعودية.. بطل فيلم ”وُلد ملكًا“ يكشف تفاصيل تجسيده شخصية الملك عبدالعزيز

كشف الفنان السعودي ”راكان عبدالواحد“، بطل فيلم ”وُلد ملكًا“، تفاصيل مشاركته في الفيلم السعودي الذي انطلق في صالات السينما السعودية ودول الخليج بدءًا من 26 أيلول/سبتمبر الجاري، موضحًا أنه ”تخوف كثيرًا على شعره الذي عمل على إطالته لأكثر من 13 عامًا“.

وأوضح الفنان السعودي خلال تصريحات تلفزيونية، أنه انضم لفيلم ”وُلد ملكًا“ من خلال تواصل إحدى المسؤولات عن صناعة الفيلم معه عبر ”سناب شات“ ، لافتًا إلى أنه من خلال عمله في الميوزيك والفاشن أصبح لديه عدد كبير من المتابعين على ”إنستغرام“ و“سناب شات“، وعندما تحدثت معه المسؤولة قالت له:“عندي لك دور عظيم ودخلت أوديشن بعد الآخر حتى تفوقت وتم اختياري“.

ونوّه عبدالواحد إلى أنه بمجرد قراءته للسيناريو وجد“الدور عظيمًا، كما أن الشخصية التي جسدها لشخص عظيم وأب لأشخاص عظماء“، مؤكدًا أنه ”لم يتردد بقبول الدور، لكنه أحس بالمسؤولية بسبب شخصية الملك عبدالعزيز“.

وقال إنه تخيل أن صُناع الفيلم سيطلبون منه عند أداء شخصية الملك عبدالعزيز قصّ شعره، لكنه استراح بعد علمه أن الشخصية تتطلب تغطية الشعر بالغطرة والعقال.

وأشار إلى أن هذه أول تجربة سينمائية يقدمها، وأنه قبل فيلم ”وُلد ملكًا“ كان يكتب ويغني أغاني الراب وينشرها عبر حسابه على ”إنستغرام“، كاشفًا عن تحضيره حاليًا لـ5 أعمال فنية من إخراجه وتمثيله إضافة للفاشن لاين.

وبين أنه يقوم بإطالة شعره منذ العام 2006، أي قبل نحو 13 عامًا، مؤكدًا أنه اتخذ قرارًا بعدم الذهاب إلى صالون الحلاقة تحديدًا يوم 6/6/2006، وأصبح له ”ستايل“ خاص به، ويهتم به، ويغسله بالشامبو، ويقوم بتنشيفه، وأن لديه كوافير في المنزل للعناية به.

وبدأت صالات السينما في المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج العربي، منذ 26 أيلول/سبتمبر الجاري، عرض الفيلم العالمي ”وُلد ملكًا“ أو“Born A King“ الذي يروي سيرة حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز.

ووفق ما ذكره رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، خلال عرض حلقة خاصة عن فيلم ”وُلد ملكًا“ ضمن برنامج ”بالمختصر“ على قناة mbc1، قال إن“الملك سلمان أمر بمراجعة الفيلم من جانب وزارة الإعلام“.

وأكد أنه ”أمر أيضًا بمراجعة نص السيناريو كي يخرج بشكل يطابق الحقيقة ويبتعد عن القالب الوثائقي كيلا يفقد المشاهد عنصر التشويق عند مشاهدته حياة رجل عظيم وملك معروف تاريخيًا وله مكانة اجتماعية مرموقة ومؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي“.

وفيلم ”وُلد ملكًا“ إنتاج مشترك بين السعودية، وإنجلترا، وإسبانيا، وكتبه الروائي السعودي، بدر السماري، ويشارك فيه نحو 80 شابًا سعوديًا، حيث تم تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج الإسباني، أندريس فيسنتي جوميز، والمخرج الإسباني أغوستي فيلارونغا.

ويشارك في بطولة الفيلم: هيرموني كورفيلد، وإد سكرين، ولورانس فوكس، وجيمس فليت، بالإضافة إلى طفل سعودي يُجسد شخصية الملك فيصل، وسنه 8 سنوات، والممثل السعودي راكان عبدالواحد.