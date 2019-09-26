بيع عملة نحاسية تعود لعهد الملك إدوارد الثامن بمبلغ قياسي (صور)

بيعت عملة نحاسية نادرة للغاية تم صكها في عهد الملك إدوارد الثامن بسعر قياسي بلغ 164 ألف دولار (133 ألف جنيه إسترليني).

وتم إنتاج العملة 1937 كعملة تجريبية من قبل دار صك العملات الملكية في بريطانيا ”رويال مينت“؛ تحسبًا لإصدارها في تلك السنة، حسبما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ولم تدخل العملة خط الإنتاج الضخم أبدًا؛ لأن الملك إدوارد الثامن تنازل عن العرش في ديسمبر 1936، للزواج من الأمريكية واليس سيمبسون، لينهي فترة حكمه التي استمرت 10 أشهر والتي تعد من أقصر فترات الحكم في بريطانيا.

وتم إنتاج عدد قليل فقط من العينات التجريبية، مما يجعلها نادرة ومرغوبًا فيها لهواة جمع العملات المعدنية، وكانت آخر مرة تم فيها بيع نسخة من هذه العملة في عام 1978.

وكان بيع العملة قد أثار بالأمس حرب مزايدة دولية عندما وقعت تحت المطرقة في دار مزادات ”سبينك آند سون“ في لندن، ويعتقد أنها ذهبت إلى جامع بريطاني خاص، دفع أكثر من ضعف المبلغ المقدر بـ 74 ألف دولار.

وحققت العملة سعرًا قدره 136 ألف دولار، مع رسوم إضافية ترفع الرقم الإجمالي المدفوع إلى 164 ألف دولار.

وتقترب هذه العملة من تحقيق الرقم القياسي العالمي الحالي لعملة من نفس الفئة تعود للملك جورج الخامس عام 1933، والتي بيعت في نيويورك في عام 2016.