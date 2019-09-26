”الصحة“ السعودية تعلق على مقطع رقص سيدتين بمستشفى بمناسبة اليوم الوطني

علقت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، على مقطع فيديو لاحتفال منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة تظهر فيه سيدتان ترقصان وهما تحملان العلم السعودي.

وقالت في تغريدة عبر ”تويتر“ اليوم: ”إشارة إلى الفيديو المتداول عن ”الرقص في أحد المستشفيات“ نوضح للجميع أن وزارة الصحة لا تقبل ذلك إطلاقًا“.

واعتبرت الوزارة أن ذلك ”تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم“.

إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الرقص في أحد المستشفيات" نوضح للجميع أن #وزارة_الصحة لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم. — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) September 26, 2019

ولم تكشف الوزارة عن هوية السيدتين ومنصبهما، ولم تتحدث عن أي تفاصيل أخرى، مكتفية بالإشارة لمقطع الفيديو.

وكان ناشطون أفادوا قبل أيام بقيام أحد فروع وزارة الصحة بتنظيم حفل بمناسبة العيد الوطني واصطف عدد من موظفي وموظفات الوزارة في جنبات المقر الذي تزين بالأعلام والبالونات والزينة، حسب ما يظهر في الفيديو المتداول.

وتسبب المقطع في إحداث ردود فعل متباينة بين الناشطين ما بين مؤيد ومعارض في بلد لدى التقاليد والعادات فيه سطوة كبيرة، رغم الانفتاح الكبير الذي تعيشه المملكة منذ فترة.