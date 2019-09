”الصحة“ السعودية تعلق على مقطع رقص سيدتين بمستشفى بمناسبة اليوم الوطني

View this post on Instagram

أثار مقطع فيديو متداول في السعودية قال ناشطون إنه لاحتفال منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة، جدلا بين الناشطين، عقب ظهور موظفات في الوزارة بينهن أطباء وممرضات وهن يتراقصن على أنغام الأغاني الوطنية ويحملن العلم السعودي. وأقامت وزارة الصحة احتفالاً بمناسبة العيد الوطني واصطف عدد من موظفي وموظفات الوزارة في جنبات المقر الذي تزين بالأعلام والبلالين والزينة، حسب ما يظهر في الفيديو المتداول.