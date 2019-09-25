بتهمة تهريب حبوب محظورة.. السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق وافد سوري

نفذت السلطات السعودية، يوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق وافد سوري، وذلك لتورطه في تهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية، ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، بأنه ”تم القبض على المدعو ماجد علي الطويل (سوري الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا“.

ووفق البيان، فإن الحكم أيدته ”محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني ماجد علي الطويل يوم الأربعاء في منطقة الجوف“.

وشددت الوزارة ”على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم“، محذرة في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بالعقاب الشرعي“.