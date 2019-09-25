السعودية تستعد لإطلاق منتدى لصناعة الترفيه في الرياض

تستعد الهيئة العامة للترفيه في السعودية لإطلاق منتدى صناعة الترفيه ”Joy Forum19″، في الفترة من 13 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بفندق الريتز كارلتون في الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، اليوم الأربعاء، فإنّ ”الإطلاق الذي سيتم بحضور رئيس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ سيعزز من تواجد المملكة على خارطة صناعة الترفيه في المنطقة“.

وأشارت إلى أنّ ”إطلاق المنتدى يتماشى مع رؤية 2030 المهتمة بتطوير صناعة الترفيه بالمملكة وتمكينها لتصبح مركزًا دوليًا للمناسبات والفعاليات الترفيهية الضخمة، وقاعدة مهمة للشركات والمواهب المرتبطة بصناعة الترفيه، وبيئةً جاذبة للاستثمارات من خلال بناء شراكات قوية لإنشاء وتطوير واستثمار جميع المنصات ذات الصلة بالمملكة، بما في ذلك البنى التحتية والمرافق، في ظل التطورات التنظيمية التي يشهدها القطاع“.

ويستضيف المؤتمر، الذي يُنظر إليه كنقطة تحول لمستقبل تطوير الترفيه في المملكة العربية السعودية، نخبةً من المتحدثين والخبراء والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين العالميين والشركات المعنية بقطاعات الترفيه القائمة على المعرفة من داخل وخارج المملكة، إلى جانب حضور بعض مشاهير هوليود وبوليود.

كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تغطي سلسلةً من دراسات الحالات الدولية، واستراتيجيات التصميم، والقدرة على التغيير، بالإضافة إلى عوامل نمو الاقتصاد المحلي، ودور السلوكيات الاجتماعية، والتفاعل مع الابتكار والتكنولوجيا، وصنع الفرح والسعادة والرفاهية.

كما يقدم جدول الأعمال وفق ”واس“، ”نموذجًا فاعلًا للترفيه، وطريقة التأثير وابتكار فرص الاستثمار، إلى جانب تقديم منصة للإعلان عن إستراتيجيات وشراكات ومبادرات جديدة لدعم وتطوير صناعة الترفيه“.

ويصاحب المؤتمر عدد من الفعاليات من بينها معرض الترفيه وورشة عمل تجمع نخبة من الباحثين والمصممين والمطورين ورجال الأعمال المهتمين بتصميم وتطوير وتقييم وتسويق الفعاليات للسوق المحلية السعودية، ضمن ورش عمل تم تقسيمها إلى قسمين متوسطة ومتقدمة، وفق المصدر ذاته.