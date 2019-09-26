سعودي محظوظ.. احتفل باليوم الوطني فحصل على 17 ألف ريال (فيديو)

منح أمير سعودي مواطنًا 17 ألف ريال، عندما كان يحتفل بالعيد الوطني للمملكة رفقة عدد من أصدقائه، وفق صحيفة ”عكاظ“ المحلية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو للمواطن، وقد أمسك حزمة من النقود في يده عندما كان يستقل سيارة مع أصدقائه، حيث يقول إنه حصل على 17 ألف ريال (4.590 دولار) من أمير أثناء احتفالهم باليوم الوطني.

أمير سعودي يفاجئ مواطن وأصدقائه بمنحهم هدية 17 ألف ريال أثناء احتفالهم باليوم الوطني على الكورنيش#تتزوج_بنت_ماتطبخ_الا_اندومي pic.twitter.com/wGzkH3CykE — عيسى النهاري (@Se7en2020) September 25, 2019

وكشف المواطن ويدعى عبدالله مساعد الفقهاء من مدينة الباحة (الذي ظهر في المقطع المتداول) أنه كان يحتفل مع أصدقائه على كورنيش جدة في زيارة سياحية خلال اليوم الوطني، وفوجئ بترجل رجل في العقد الرابع من العمر من سيارته الخاصة برفقة عائلته وأعطاه مبلغًا نظير احتفاله باليوم الوطني.

وأضاف أنه لم يكن يتوقع أن احتفاله بطريقة عفوية مع أصدقائه، سوف يجعله يحصل على كل هذا المبلغ، معربًا عن شكره للرجل الذي يتوقع أنه أحد التجار في محافظة جدة.

ويحتفل السعوديون منذ أيام بحلول اليوم الوطني الـ89، الذي صادف اليوم 23 سبتمبر/أيلول، وسط فعاليات مختلفة شهدتها السعودية خلال الأيام الماضية وتستمر حتى نهاية الأسبوع، كما شاركت دول خليجية المملكة بهذه المناسبة.