”آه يا حبيبي“.. وصلة غنائية في مستشفى سعودي تثير الغضب (فيديو)

”آه يا حبيبي“.. وصلة غنائية في مستشفى سعودي تثير الغضب (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تداول ناشطون مقطع فيديو لوصلة غنائية أداها شخص داخل مستشفى حكومي في مدينة جدة السعودية، ما أثار استياءً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة ”سبق“ الإلكترونية المحلية، فإنّ ”الناشطين طالبوا وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة“، مؤكدين أنّه ”لا علاقة له ”بيوم الوطن الذي تحمل أغانيه أهازيج بحب الوطن وقيادته من جهة، والأغاني الغرامية من جهة أخرى“.

ورأى مغرد يدعى حامد أن الواقعة ”نسفت كل ما تعلمه الناس من آداب فيما يخص المرضى وشرف المهنة، وقديمًا يقال لا تستعمل منبه السيارة بالقرب من المستشفى لكيلا تزعج المرضى“.

فيما قال مغرد يُسمي نفسه علي كلافلن، بشكل لا يخلو من السخرية:“وش دخل عبد الحليم في يومنا الوطني“.

وكتب المغرد ”عبدالملك“:“يا أخي اتخيل عندي مريض بنفس الوقت وحالته خطرة وأنزل الاستقبال أشوف كذا، أُقسم بالله قلة حيا“ .

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