”آه يا حبيبي“.. وصلة غنائية في مستشفى سعودي تثير الغضب (فيديو)

ناشطون يتداولون مقطع فيديو لوصلة غنائية بعنوان "آه يا حبيبي"، أداها شخص داخل مستشفى حكومي في مدينة جدة السعودية، تثير استياءً وغضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين وزارة الصحة بالتحقيق في الواقعة.