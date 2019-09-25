”آه يا حبيبي“.. وصلة غنائية في مستشفى سعودي تثير الغضب (فيديو)

تداول ناشطون مقطع فيديو لوصلة غنائية أداها شخص داخل مستشفى حكومي في مدينة جدة السعودية، ما أثار استياءً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة ”سبق“ الإلكترونية المحلية، فإنّ ”الناشطين طالبوا وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة“، مؤكدين أنّه ”لا علاقة له ”بيوم الوطن الذي تحمل أغانيه أهازيج بحب الوطن وقيادته من جهة، والأغاني الغرامية من جهة أخرى“.

شاهد فيديو .. أغنية " آه يا حبيبي " إحتفالاً بـ #اليوم_الوطني داخل مستشفى حكومي في #جدة ..

وتسائل عن علاقة الإغنيه بالمناسبه ؟!! pic.twitter.com/AmhzWuOnVd — نجران الان (@NAJRAN_NOW) September 25, 2019

ورأى مغرد يدعى حامد أن الواقعة ”نسفت كل ما تعلمه الناس من آداب فيما يخص المرضى وشرف المهنة، وقديمًا يقال لا تستعمل منبه السيارة بالقرب من المستشفى لكيلا تزعج المرضى“.

@SaudiMOH نسف كل ما تعلمه الناس من آداب فيما يخص المرضى وشرف المهنة قديما يقال لا تستعمل منبه السيارة بالقرب من المستشفى لكي لا تزعج المرضى — Hamed (@HHMMS7) September 25, 2019

فيما قال مغرد يُسمي نفسه علي كلافلن، بشكل لا يخلو من السخرية:“وش دخل عبد الحليم في يومنا الوطني“.

وش دخل عبدالحليم في يومنا الوطني ???? — علي كلافلن (@7u_alosh) September 25, 2019

وكتب المغرد ”عبدالملك“:“يا أخي اتخيل عندي مريض بنفس الوقت وحالته خطرة وأنزل الاستقبال أشوف كذا، أُقسم بالله قلة حيا“ .