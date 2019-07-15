حجب صورة الفنانة السعودية داليا المبارك يثير استياءً واسعًا قبل حفلها بجدة

أبدى مدونون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، استياءً واسعًا من قيام إحدى الشركات الإعلانية في مدينة جدة، بحجب صورة الفنانة داليا المبارك من إعلان طرقي يروج لحفل مرتقب لها في المدينة الساحلية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع، صورًا لأماكن مختلفة لإعلانات طرقية عن الحفل، يظهر فيها تفاصيل الحفل، وصورة كبيرة للفنان ماجد المهندس الذي سيشارك فيه، فيما تم طمس صورة الفنانة السعودية.

وانهالت الانتقادات على الشركة المعلنة، والمسؤولين عن تلك المبادرة في بلد لا يزال حديث العهد باستضافة الحفلات الفنية بعد عقود من الانغلاق المستند لفتاوى دينية تحرم الغناء والاختلاط بين الجنسين.

@daliamubarak فنانة سعودية هذا ليس هو الحفل الاول لها في السعودية تصرف غريب لانعلم من هو المسؤول عنه تصرف ساذج همجي متخلف وعنصري ايضا تجاه النساء لابد من توضيح على من لم يبرز صورة الفنانة السعودية #داليا_مبارك

نثق بكم لاانصافكم بنت بلدنا@Turki_alalshikh ،@makharesh #جدة pic.twitter.com/Jr4LFwmW9Q — فلاح بن محمد الاكلبي ???????? (@Fala775) July 15, 2019

من جدكم ولا تمزحون مغطين وجه داليا مبارك ؟ لا من جد ولا تمزحون ؟ pic.twitter.com/GeopuZ0p3k — خـالـدٌ (@5HALID9090) July 14, 2019

ونشرت شركة ”روتانا“ المنظمة للحفل، ملصقات الحفل على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، دون حجب صورة الفنانة داليا، ما يرجح أن الشركة المعلنة في الطرقات، هي المسؤولة عن القرار.

ولم ترد الشركة المعلنة على أسئلة ”إرم نيوز“ حول دافع حجب الصورة، وما إذا كان ذلك بقرار من الشركة أم بتعليمات رسمية، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

كما لم تعلق الفنانة المبارك على حجب صورتها وردود الفعل الواسعة والمنتقدة لذلك، لكن موقع ”فوشيا“ المتخصص بالفن، نقل عن مقربين من الفنانة السعودية، غضبها من تصرف الشركة المعلنة.

وتذكر الحادثة ببدايات عهد الانفتاح على الثقافة والفنون الذي بدأته السعودية قبل نحو ثلاث سنوات، إذ ظلت بعض الاعتراضات تظهر بصور مشابهة لحجب صورة الفنانة المبارك، قبل أن تتجاوز البلاد تلك المرحلة بشكل كلي وتتحول لقبلة فنية وثقافية عالمية.

وتستضيف الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة المقبل، حفل الفنانين داليا المبارك وماجد المهندس ضمن حفلات ”موسم جدة “ الفني والترفيهي الكبير.