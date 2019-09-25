تحويل محاكمة المغرد الكويتي ”عتيج المسيان“ إلى ”سرية“

أعلنت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، تحويل قضية المغرد المعروف بـ“عتيج المسيان“ – وهو من فئة غير محددي الجنسية ”بدون“ – وعدد من المتهمين الآخرين، إلى جلسة سرية يحضرها فقط هيئة دفاع المتهمين.

ورفضت ”الجنايات“ طلب إخلاء سبيل المتهم صاحب حساب ”المسيان“ إضافة إلى محامٍ وصحفي وموظفين ومغردين، فيما قررت تأجيل القضية إلى جلسة 16 أكتوبر/تشرين الأول، لاستدعاء ضابط الواقعة.

ويواجه المغرد المتهم نحو 400 شكوى وعدة تهم، أبرزها الإساءة إلى مسند الإمارة والقضاء، وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية في البلاد، وإفشاء أسرار وظيفية وإساءة استعمال الهاتف.

وكانت النيابة العامة، بدأت تحقيقاتها في شهر تموز/ يوليو الماضي، مع صاحب حساب ”عتيج المسيان“ وقررت حبسه إضافة إلى أشخاص آخرين مرتبطين بذات القضية، فيما لم يتوقف الحساب المذكور عن التغريد بالرغم من توقيف صاحبه في الكويت، وهو ما كشفته وسائل إعلام كويتية، وذلك كونه يعود إلى مشاركة أشخاص خارج الكويت في إدارة الحساب مقيمين في السويد وبريطانيا.