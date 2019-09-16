إحالة ملف المغرد عتيج المسيان إلى الجنايات واستبعاد ضابط رفيع من القضية‎

أحالت النيابة العامة في الكويت، اليوم الإثنين، قضية المغرد ”عتيج المسيان“ إلى محكمة الجنايات لنظرها في 25 سبتمبر الجاري، بعد نحو شهرين على التحقيق مع المغرد المتهم بإدارة الحساب وسجنه وأشخاص آخرين متهمين في القضية.

وقررت النيابة استبعاد ضابط برتبة عقيد من القضية، بعد أيام من التحقيق معه بشأن علاقته بالمتهم، وإخلاء سبيله بكفالة ألف دينار، ليأتي قرار النيابة اليوم باستبعاده من الاتهام، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

ولم تذكر الصحيفة اسم الضابط المقصود الذي جرى استبعاده من القضية، في حين ذكر النشطاء ”أن الضابط هو العقيد يوسف الحبيب مدير إدارة الجرائم الإلكترونية“.

وكانت النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في شهر تموز/ يوليو الماضي مع صاحب حساب ”عتيج المسيان“ وقررت حبسه إضافة إلى أشخاص آخرين مرتبطين بذات القضية، حيث كشفت صحيفة ”القبس“ سابقًا أن ”المغرد المتهم بإدارة الحساب المشار إليه يقيم في الكويت بطريقة غير قانونية، علاوة على أنه يواجه نحو 400 شكوى من أشخاص؛ بسبب إساءات وافتراءات وتشويه سمعة“.

ولم يتوقف الحساب المذكور عن التغريد بالرغم من توقيف صاحبه في الكويت، وهو ما كشفته وسائل إعلام كويتية أنه يعود إلى مشاركة أشخاص خارج الكويت في إدارة الحساب بالسويد وبريطانيا.