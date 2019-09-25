رقص سيدات في حفل لوزارة الصحة السعودية يثير ردود فعل متباينة (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول في السعودية قال ناشطون إنه لاحتفال منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة، جدلًا بين الناشطين، عقب ظهور موظفات في الوزارة بينهن أطباء وممرضات وهن يتراقصن على أنغام الأغاني الوطنية ويحملن العلم السعودي.

وأقامت وزارة الصحة احتفالاً بمناسبة العيد الوطني واصطف عدد من موظفي وموظفات الوزارة في جنبات المقر الذي تزين بالأعلام والبالونات والزينة، بحسب ما يظهر في الفيديو المتداول.

وتسبب المقطع في إحداث ردود فعل متباينة بين الناشطين ما بين مؤيد ومعارض في بلد لدى التقاليد والعادات فيه سطوة كبيرة، رغم الانفتاح الكبير الذي تعيشه المملكة منذ فترة.

وعلق المغرد ”عبدالسلام الحارثي“ على الواقعة بقوله: ”منظر غير صحي في وزارة الصحة“.

منظر غير صحي في وزارة الصحة https://t.co/ddD7Ku5toU — عبدالسلام الحارثي (@hfc_am1) September 24, 2019

وطالب حساب لمغرد باسم ”ناقد محايد“ بالحفاظ على العادات والتقاليد وقال: ”للأسف مفهوم الكثير والغالبية للرؤية والانفتاحية.. والحرية… غلط. حافظوا على عاداتكم وتقاليدكم .. حافظوا على أنوثتكم .. حافظوا على قيمتكم ..“.

للاسف مفهوم الكثير والغالبيه للرؤيه والانفتاحيه . والحريه… غلط ???????????????????????????????????????????????????????? حافظو على عاداتكم وتقاليدكم .. حافظو على انوثتكم .. حافظو على قيمتكم .. — ناقد محايد (@CNW3m5kSGqtu3cI) September 24, 2019

وتعامل مغرد باسم ”رومل“ مع الأمر بسخرية وتهكم وقال: ”سود الله وجيهكم ي منسوبي الصحة ليه ماعزمتووووونا ب العسكر كان زفلنا وياجم“.

سودالله وجيهكم ي منسوبي الصحة ليه ماعزمتووووونا ب العسكر ????????????????????????كان زفلنا وياجم — رومل (@9_manssorr) September 24, 2019

ورأى المغرد ”أبويوسف الجهني“ أن للأيادي القطرية دورًا في الأمر قائلاً: ”للأسف هناك حسابات من خلايا عزمي بالردود تؤجج الأنين الداعشي للمنتج السروري المحلي بينما لو شغل الإنسان مخه لرأى أن هذا المشهد جداً طبيعي ويعتبر محافظًا جدًا مقارنة بأي دولة أخرى“.