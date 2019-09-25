رقص سيدات في حفل لوزارة الصحة السعودية يثير ردود فعل متباينة (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول في السعودية قال ناشطون إنه لاحتفال منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة، جدلًا بين الناشطين، عقب ظهور موظفات في الوزارة بينهن أطباء وممرضات وهن يتراقصن على أنغام الأغاني الوطنية ويحملن العلم السعودي.
View this post on Instagram
أثار مقطع فيديو متداول في السعودية قال ناشطون إنه لاحتفال منسوبي ومنسوبات وزارة الصحة، جدلا بين الناشطين، عقب ظهور موظفات في الوزارة بينهن أطباء وممرضات وهن يتراقصن على أنغام الأغاني الوطنية ويحملن العلم السعودي. وأقامت وزارة الصحة احتفالاً بمناسبة العيد الوطني واصطف عدد من موظفي وموظفات الوزارة في جنبات المقر الذي تزين بالأعلام والبلالين والزينة، حسب ما يظهر في الفيديو المتداول. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #السعودية #همة_حتى_القمة #اليوم_الوطني89 #اليوم_الوطني #احتفال #صور #ترند #جدة #الرياض #مكة #المدينة #dxb #trend #news #saudi #nationaldogday #وزارة_الصحة #رقص
وأقامت وزارة الصحة احتفالاً بمناسبة العيد الوطني واصطف عدد من موظفي وموظفات الوزارة في جنبات المقر الذي تزين بالأعلام والبالونات والزينة، بحسب ما يظهر في الفيديو المتداول.
وتسبب المقطع في إحداث ردود فعل متباينة بين الناشطين ما بين مؤيد ومعارض في بلد لدى التقاليد والعادات فيه سطوة كبيرة، رغم الانفتاح الكبير الذي تعيشه المملكة منذ فترة.
وعلق المغرد ”عبدالسلام الحارثي“ على الواقعة بقوله: ”منظر غير صحي في وزارة الصحة“.
منظر غير صحي في وزارة الصحة https://t.co/ddD7Ku5toU
— عبدالسلام الحارثي (@hfc_am1) September 24, 2019
وطالب حساب لمغرد باسم ”ناقد محايد“ بالحفاظ على العادات والتقاليد وقال: ”للأسف مفهوم الكثير والغالبية للرؤية والانفتاحية.. والحرية… غلط. حافظوا على عاداتكم وتقاليدكم .. حافظوا على أنوثتكم .. حافظوا على قيمتكم ..“.
للاسف مفهوم الكثير والغالبيه للرؤيه والانفتاحيه . والحريه… غلط ???????????????????????????????????????????????????????? حافظو على عاداتكم وتقاليدكم .. حافظو على انوثتكم .. حافظو على قيمتكم ..
— ناقد محايد (@CNW3m5kSGqtu3cI) September 24, 2019
وتعامل مغرد باسم ”رومل“ مع الأمر بسخرية وتهكم وقال: ”سود الله وجيهكم ي منسوبي الصحة ليه ماعزمتووووونا ب العسكر كان زفلنا وياجم“.
سودالله وجيهكم ي منسوبي الصحة ليه ماعزمتووووونا ب العسكر ????????????????????????كان زفلنا وياجم
— رومل (@9_manssorr) September 24, 2019
ورأى المغرد ”أبويوسف الجهني“ أن للأيادي القطرية دورًا في الأمر قائلاً: ”للأسف هناك حسابات من خلايا عزمي بالردود تؤجج الأنين الداعشي للمنتج السروري المحلي بينما لو شغل الإنسان مخه لرأى أن هذا المشهد جداً طبيعي ويعتبر محافظًا جدًا مقارنة بأي دولة أخرى“.
للاسف هناك حسابات من خلايا عزمي بالردود تؤجج الانين الداعشي للمنتج السروري المحلي بينما لو شغل الانسان مخه لرأى ان هذا المشهد جداً طبيعي ويعتبر محافظ جداً مقارنة بأي دولة أخرى.
— ???? ابو يوسف الجهني (@abdulmorad4453) September 24, 2019