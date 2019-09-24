دماء عند الفجر.. جريمة قتل على كورنيش الخفجي في السعودية

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شهد كورنيش الخفجي في المملكة العربية السعودية، واقعة قتل مروّعة، عندما أقدم أحد الشباب على طعن آخر، حيث أرداه قتيلًا في الحال. ووفق صحيفة ”عاجل“ المحلية، فإنّ أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بوقوع جريمة قتل فجر، اليوم الثلاثاء، في منطقة كورنيش الخفجي، إثر قيام أحد الأشخاص بطعن آخر على خلفية خلافات بينهما. وأشار مصدر أمني للصحيفة،…