الكويت تفرض شرطًا جديدًا لتوظيف الوافدين في الجهات الحكومية

كشف مصدر مسؤول في الكويت عن عدم تمكن الوافدين من شغل الوظائف في الجهات الحكومية إلا بعد معادلة شهاداتهم العلمية من وزارة التعليم العالي، سواء درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة.

جاء ذلك عقب دخول القانون رقم 78 / 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة حيز التنفيذ منذ شهر آب/ أغسطس الماضي.

وقال المصدر لصحيفة ”القبس“ الكويتية، إنّ ”هذا الشرط يشمل التعيينات الجديدة للوافدين في جميع الوزارات والجهات الحكومية بالكويت بما في ذلك المعلمين، والأطباء، والفنيين، والمهندسين وغيرهم“.

وأوضح، أنّ القانون نص على أنه ”لا يعتد بأي شهادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الجهات الحكومية ويحظر استعمالها للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منها ماديًا أو أدبيًا بأي صورة من الصور أو إذاعتها بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر“.

وكان مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أقر في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، قانون حظر استخدام الشهادات العلمية غير المعادلة بعد التصويت عليه، وقد لاقى إقراره تأييدًا من عدد من أساتذة القانون الذين اعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة ظاهرة انتشار الشهادات المزورة وغير المعتمدة.