أبرز مظاهر احتفالات اليوم الوطني السعودي (فيديو وصور)

يحتفل السعوديون منذ أيام بحلول اليوم الوطني الـ89، الذي يصادف اليوم الاثنين 23 سبتمبر/أيلول، وسط فعاليات مختلفة شهدتها السعودية خلال الأيام الماضية وتستمر حتى نهاية الأسبوع، كما شاركت دول خليجية المملكة بهذه المناسبة.

الألعاب النارية

وكان من أبرز أوجه الفرح التي عرفها المواطنون بمناسبة هذا اليوم، الألعاب النارية، التي شهدتها عدة مدن ومناطق في أنحاء المملكة.

وتداول ناشطون عدة مقاطع فيديو للألعاب النارية التي أطلقت بهذه المناسبة.

من جدة العاب نارية بمناسبة اليوم الوطني ????????

من شار التحلية .

كل عام وطننا بخير وامن وسلامة

???????????????? pic.twitter.com/5YGDBLmHmd — ابن المدينة المنورة (@wfbnm1) September 22, 2019

جسر الملك فهد

ولفت جسر الملك فهد، الأنظار هذا العام، باحتفالات أقامها بهذه المناسبة، كان أبرزها رقصة العرضة السعودية الشهيرة، وانطلاق 350 سيارة معدلة ودراجة نارية على الأقل من الجسر في مسيرة باليوم الوطني، كما شاركوا في كتابة KSA من خلال السيارات.

وتزينت عدة جدران في جسر الملك فهد بلوحات تشكيلية لفنانات سعوديات تعكس أجواء المناسبة.

https://twitter.com/K_F_Causeway/status/1175888836305575939

بدوره، شارك الجانب البحريني لجسر الملك فهد السعوديين فرحتهم، حيث استقبلوهم بالهدايا الرمزية أثناء عبورهم البحرين، كما شاركوا برقصة العرضة والألعاب النارية.

في واحدة من صور التلاحم بين الشعبين #السعودي و #البحريني .. الجمارك البحرينية بـ #جسر_الملك_فهد تشارك الشعب السعودي فرحتهم بـ #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/Dm9EmPeURH — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) September 22, 2019

هيئة الترفيه

وأعلنت هيئة الترفيه عن عدة فعاليات مميزة بمناسبة اليوم الوطني، فيما أطلقت ولأول مرة فعالية ”تجارب السعودية“، والتي تهدف لأخذ الزوار في جولة استكشافية في 13 منطقة في المملكة، فيما تشهد الجولة ورش عمل فنية وثقافية، ومغامرات طبيعية، وأنشطة رياضية، وزيارات تاريخية.

فعالية ”من الستين للحين“: وهي إحدى فعاليات الترفيه، التي شهدتها المملكة طوال 5 أيام، حيث يعرض خلالها 60 أغنية من تاريخ الأغنية السعودية منذ عاد 1960 حتى 2019، كما تتخللها ألوان من الفلوكلور الشعبي الذي يميز كل منطقة في المملكة، إضافة إلى العديد من الأغاني الوطنية.

كما قدمت الهيئة فعاليات ونشاطات متنوعة ضمن ”همة حتى القمة“ من عروض للألعاب النارية إلى فعاليات فنية وثقافية، كما تفاعلت ”الترفيه“ مع الجمهور عبر ”همتكم معنا“ لإرسال المشاركات الخاصة بهذه المناسبة، والتي تعكس احتفالات المملكة.

أجواء من الفن والتراث والجمال في احتفالات الهمة بمدينة أبها ????❤️

أبها موطن عشق وآمال وأماني ????????????#اليوم_الوطني#همة_حتى_القمة#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/UIALY20QQB — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) September 22, 2019

المواطنون يشاركون بلادهم

تداول العديد من الناشطين السعوديين، مقاطع فيديو، توثق احتفالاتهم بمناسبة اليوم الوطني، حيث عبروا عن سعادتهم بأشكال مختلفة، كحمل الأعلام، وتوثيق مظاهر الاحتفال المختلفة بالشوارع العامة.

فنانون يحتفلون

شهدت عدة مناطق في المملكة احتفالات فنية لعدد من الفنانين الخليجيين، كان أبرزهم نبيل شعيل، وخالد عبدالرحمن، وعبدالله الرويشد، واصيب أبو بكرة، وماجد المهندس، وداليا مبارك، وراشد الماجد، وبلقيس.

فيما من المقرر أن يحيي كل من الفنانة نوال الكويتية والفنان الشاب عايض، إضافة إلى عبادي الجوهر وحسين الجسمي، ورابح صقر والفنانة وعد، في الرياض وجدة حفل اليوم الاثنين.

كما أهدى الفنان الكويتي محمد البلوشي، أغنية ”ونعم السند“، للشعب السعودي بهذه المناسبة، فيما هنأ فنانون السعوديين بهذه المناسبة منهم البحرينية شيماء سبت والإماراتي حبيب غلوم.

#اليوم_الوطني_السعودي

الفنان الكويتي محمد البلوشي يهدي المملكة أغنية (نعم السند) واقول لها حنا اهل واخوان وفي اي وقت موجودين لكم ❤️????????❤️???????? pic.twitter.com/AIRD996t8o — Ibrahym (@Ibrahym17151479) September 23, 2019

أصدق التهاني وأطيب التمنيات للأشقاء والاحبة واهلنا في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي ، متمنين لهم دوام التقدم والازدهار والامن والامان #همه_حتي_القمه#اليوم_الوطني89_للسعوديه #البحرين_والسعودية_قلب_واحد#شيماء_سبت pic.twitter.com/zY27OuBcIb — شيماء سبت???????????? (@shaimasabt) September 23, 2019

الإمارات تعبر عن فرحتها

كدأب الإمارات تشارك جارتها السعودية احتفالاتها الوطنية، حيث يضيء برج خليفة كعادته بالعلم السعودي. كما تحتفي عدة مؤسسات وجهات حكومية بمناسبة هذا اليوم، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة والعروض المختلفة في عدة هيئات ترفيهية ومراكز تسوق.

شارع الملك سلمان.. وعلم سعودي..

في قلب الإمارات الذي يقول "كل عام ومملكة العز والعزم والحزم بكل خير"

#اليوم_الوطني_السعودي٨٩ pic.twitter.com/OIT1WMzK4R — محمود العوضي (@MahmoodAlAwadi) September 20, 2019

#اليوم_الوطني89_السعودي المملكة مطار دبي يستقبل ويودع المسافرين السعوديين بالورد والهدايا ويهنئهم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ٨٩. عظيمة يا دار زايد ????????????????❤️.. pic.twitter.com/Moyzg6WCbB — just me ♆ (@jooudI12) September 22, 2019

وشارك منفذ جمارك ”السالمي“ في دولة الكويت، السعودية، احتفالها باليوم الوطني، حيث وزعت الهدايا الرمزية على السعوديين القادمين إلى البلاد.

جمارك #السالمي تحتفل باليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية pic.twitter.com/2XUkZYXZ3h — مباشر نيوز (@mobashernewss) September 23, 2019

ويمثل اليوم الوطني للسعوديين مفترقًا هامًا في تاريخهم، حيث قام الملك عبدالعزيز آل سعود في مثل هذا اليوم، بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، موحدًا بذلك هذه المناطق تحت رايته، لتشكل السعودية الحديثة.