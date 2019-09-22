إمام المسجد النبوي الشريف علي الحذيفي يدخل المستشفى

تعرض إمام المسجد النبوي، علي الحذيفي، لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى، ليغيب بذلك عن إمامة المصلين.

وقالت تقارير محلية، ومقربون من الشيخ، إن الحذيفي (72 عامًا)، تعرض لجلطة، لكن حالته مستقرة، وبدأ بالتحسن.

الحمدلله صحته طيبة ولله الحمد

عارض صحي تطلب دخوله المستشفى أول أمس وفي إنتظار اكتمال التحاليل والفحوصات الطبية ويقرر على أثرها خروجه إن شاء الله . https://t.co/OZSPulNjTe — محمد الحذيفي (@exprins1) September 22, 2019

تعرض فضيلة الشيخ الدكتور القارئ علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب الحرم النبوي الشريف وكبير أئمة وخطباء الحرمين الشريفين لوعكة صحية مفاجئة وادخل على أثرها المستشفى لاتنسوه من صالح دعائكم بأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بالصحة والسلامة ودوام العافية يارب العالمين pic.twitter.com/UOGK28z0Sb — ملتقى المؤذنين (@aljeneral111) September 22, 2019

وأثار الإعلان عن مرض الحذيفي، مخاوف لدى محبيه الذين اعتادوا سماع صوته في الصلوات الخمس بالمسجد النبوي الشريف، ويتم نقلها على الهواء مباشرة عبر قناة فضائية متخصصة.

دعواتنا للشيخ المقرئ د. علي الحذيفي

(إمام المسجد النبوي أكثر من 40 عاما)

بالشفاء والعافية، فقد تعرض لجلطة أدخل على أثرها المستشفى ..

لا بأس عليه أجر وطهور وعافيةٌ ونور . — نايف الفيصل (@naif_alfaisal) September 22, 2019

من هو الشيخ علي الحذيفي؟

ولد علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الحذيفي، 1947 في قرية القرن المستقيم ببلد العوامر في جنوب مكة المكرمة.

تعرض شيخنا المقرئ الكبير د. علي الحذيفي "إمام المسجد النبوي الشريف" لوعكة صحية اليوم أُدخل على أثرها إلى المستشفى، وهو في تحسّن ولله الحمد..

نسأل الله أن ينزل عليه العافية، وأن يمنحه من واسع لطفه، وكريم فضله . pic.twitter.com/iI5dXRSULo — ناصر القطامي (@nasseralqtami) September 22, 2019

يحمل الشيخ الحذيفي درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وقد تولى الإمامة والخطابة لفترات في مسجد قباء بالمدينة المنورة، ثم عين إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام 1979، ونقل بعد ذلك إمامًا إلى المسجد الحرام 1981، ثم أعيد إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام التالي، وظل في منصبه حتى اليوم.

حزين جدا لتعرض إما الحرم المدني شيخنا وحبيبنا علي بن عبد الرحمن الحذيفي منذ ١٩٧٩-١٣٩٩ لجلطه هذا اليوم

اللهم اشفه وعافه

بقية السلف، والسالك الصراط المستقيم أحسبه والله حسيبه

اللهم عافه وبشرنا في صحته

اللهم أني احبه فيك pic.twitter.com/qUN48dDtau — فهد (@Abosaif1987) September 22, 2019

ويُعدُّ الحذيفي أحد أبرز القراء في السعودية والعالم الإسلامي، ويشارك في عدد كبير من الندوات الدينية بالعديد من الدول، وتبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية قراءاته القرآنية.