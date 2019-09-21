لعدم قدرتها على شراء الحليب.. عائلة ترضع طفلتها 1.5 لتر قهوة يوميًا (فيديو)

أقدمت عائلة إندونيسية على تقديم 1.5 لتر من القهوة يوميًا لطفلتها الرضيعة منذ أن كان عمرها 6 أشهر.

وبسبب عدم تحمل والديها تكاليف إمدادها بالحليب، تعيش الطفلة البالغة من العمر 14 شهرًا الآن على القهوة المغلية، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتشرب الطفلة التي تُدعى ”خديجة حورة“، 3 زجاجات من القهوة – حوالي 1.5 لتر – يوميًا، ويتم تحضيرها من خلال غليان القهوة مع السكر.

وأصبح والدا خديجة، من قرية تونرو ليما، في مقاطعة غرب سولاويزي الإندونيسية، غير قادريْن في الغالب على توفير المعيشة المناسبة لابنتهما.

ويعمل كل من ”أنيتا“ وزوجها ”ساري الدين“ في استخراج جوز الهند وتجفيفه في مزرعة، ويكسبان فقط 20.000 روبية، أو 1.42 دولار أمريكي في اليوم، وتغطي الأرباح بالكاد نفقات معيشتهما.

وكانت الطفلة تستهلك القهوة منذ أن كان عمرها 6 أشهر فقط، وادَّعى والداها أنهما تُركا دون أي خيار لأنه لم يكن لديهما شيء آخر لمنحه لها.

وعلى الرغم من ذلك، لم تعانِ الفتاة بعد من أي حالات طبية خطيرة، ويبدو أنها تنمو بمعدل طبيعي، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

ومع ذلك، فإن والديها يعترفان بأن الطفلة تُعاني من مشكلة في النوم وتظل أحيانًا مستيقظة ليلًا لتلعب مع نفسها.