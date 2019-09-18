قبيلة سعودية تعد استقبالًا مميزًا لوحدة عسكرية عائدة من اليمن

أعدت قبيلة سعودية يقطن أفرادها في محافظة ”رجال ألمع“ التابعة لمنطقة عسير، استقبالًا مميزًا لوحدة عسكرية عائدة من القتال عند الحدود مع اليمن، حيث حضر البخور والرقص والأهازيج الفلكلورية، ولم يغب إطلاق النار.

وأظهر مقطع فيديو صوّره أحد الحاضرين للمناسبة، عددًا من الجنود السعوديين يسيرون في رتل منظم على طريق ترابي، بينما يصطف عدد من الرجال على جانبي الطريق وفي منتصفه، بينما تسير مراسم استقبال مستمدة من تراث المنطقة.

صراحه رجال المع بكل استقبالاتهم مبدعين ويفتحون النفس وارضهم حلوه وروحهم احلى ????♥️♥️ https://t.co/OOb08CPufb — 11:11???? S A R A (@senoriita7) September 18, 2019

ويظهر أحد الرجال حاملًا البخور، بينما يقوم آخر بأداء رقصة فلكلورية أمام الجنود قبل أن يطلق رصاصة في الهواء من سلاح قديم يستخدمه بعض السكان كجزء من الموروث المحلي.

والله العظيم انهم هم اللي يستاهلون العودة والتراحيب pic.twitter.com/YoCwmAGt6A — جمعان الزهراني ابو خالد JAMAAN K ALZHRANI (@jamaankalzhrani) September 17, 2019

وبدا جنود الوحدة العسكرية سعيدين بالاستقبال، وتفاعل عدد منهم مع الموسيقى الإيقاعية التراثية التي تعزف في المكان، وعلت ابتسامات آخرين.

????بمشهد مهيب تقشعر له الأبدان

استقبال الأبطال الأشاوس من وحدات

جيش #السعودية المرابطين على الثغور

وتفاعلهم مع المستقبلين بمعنويه عالية ???????? ????من قبل #رجال_ألمع في سوق السبت

القديم يوم الثلاثاء ١٧-١-١٤٤١هـ#همة_حتى_القمه pic.twitter.com/P2erwBYPlM — أبو شيهانة (@eyass4u) September 18, 2019

ولقي الفيديو تداولًا لافتًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط إشادة بمعدّي الاستقبال الذي يقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن إحدى القبائل نظمته صباح يوم الثلاثاء، وانتهى بإقامة فطور جماعي للجنود.