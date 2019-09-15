صفاء الهاشم تدعو لفرض رسوم على الهواء الذي يتنفسه الوافد في الكويت

دعت برلمانية كويتية إلى استيفاء مزيد من الرسوم على الوافدين في الإمارة الخليجية، حتى على ”الهواء الذي يتنفسونه“.

ونقلت صحيفة ”الرأي“ الكويتية عن عضو مجلس الأمة، صفاء الهاشم، مطالبتها بتطبيق الحكومة لاقتراحها الذي وافقت عليه، وهو فرض رسوم على الوافدين الذين يستخدمون الطرق؛ ”لأنه آن أوان تطبيقه“.

وجددت الهاشم التأكيد على ضرورة استيفاء رسوم على التحويلات، قائلة إنّ ”المطلوب أن نأخذ رسومًا حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد“.

وحذرت الهاشم كذلك وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، من استجواب ينتظره، إن استمر اتحاد الجمعيات التعاونية في استقدام العمالة العربية من إحدى الجنسيات، معلنة أنّ ”ما يحدث غزو غير طبيعي“، وفق المصدر ذاته.