صفاء الهاشم تثير ضجة في البرلمان الكويتي.. ماذا قالت للنائب محمد المطير؟ (فيديو)

أثارت النائبة صفاء الهاشم ضجة جديدة تحت قبة البرلمان الكويتي، بتوجيهها كلمات وصفت بالنابية لزميلها محمد المطير، ما فتج سجالًا قويًا حول دور المرأة البرلمانية في البلد الخليجي.

وفي مقطع فيديو من إحدى جلسات البرلمان قاطعت البرلمانية المثيرة للجدل مداخلة للنائب المطير، اتهمته فيها بالسرقة قائلة: ”إقلب ويهك.. يا سارق الأسهم“.

واستفزت النائبة صفاء الهاشم، نشطاء وأكاديميين كويتيين ليتحول النقاش حول دور المرأة السياسي، عقب إطلاق النائبة الهاشم الألفاظ التي اعتبرها بعض النشطاء ”مسيئة وغير لائقة ببرلمانية“.

فيديو| سجال بين محمد المطير و صفاء الهاشم pic.twitter.com/SQW446buwP — بركه (@BrkaQ8) April 30, 2019

ودار السجال بين النائبين على خلفية الاستجواب الذي قدمه أمس الثلاثاء، النائب المطير إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بعد إشارته إلى تصريح سابق للنائبة الهاشم حول قضية الاستجوابات، فقاطعته الهاشم بصوت مرتفع، مطلقةً بعض عباراتها ”القاسية“ تجاه النائب المطير، رغم مطالبة رئيس المجلس بعدم مقاطعتها للنائب المطير.

وانتقل السجال من البرلمان إلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ردود فعل متباينة من النشطاء الذين انقسموا بين فئتين، إحداهما طالبت بإعادة النظر بدور المرأة السياسي والبرلماني، منتقدةً النائبة الهاشم، في حين انتقد آخرون هذا التوجه، مطالبين بعدم التعميم، مستذكرين سجالات لنواب رجال استخدم فيها الضرب والألفاظ البذيئة.

وتحت ظل الفئة الأولى، قال النائب السابق في مجلس الأمة، مبارك الدويلة: إنه ”بعد السجال الذي تم بين النائب محمد المطير وصفاء الهاشم، ونوعية الحوار ومستواه، حان الوقت لإعادة النظر في دور المرأة السياسي، ومراجعة مسيرتها البرلمانية، وتجربتها المتواضعه، والبحث لها عن دور أكثر فعالية، وإنتاجًا ونفعًا للمجتمع“.

بعد السجال الذي تم بين النائب محمدالمطير وصفاء الهاشم ونوعية الحوار ومستواه حان الوقت لاعادة النظر في دور المرأة السياسي ومراجعة مسيرتها البرلمانية وتجربتها المتواضعه والبحث لها عن دور اكثر فعالية وانتاجا ونفعاً للمجتمع#استجواب_أنس_الصالح — مبارك الدويلة (@Duwailah1954) May 1, 2019

وقال الإعلامي علي دشتي، في مقطع فيديو منتقدًا النائبة الهاشم: إن ”هذه الألفاظ لا تليق بمجلس الأمة“، واصفًا إياها بأنها ”أسوء تجربة برلمانية نسائية“.

بدوره، قال الناشط عتيج المسيان: إن ”الجميع يعلم بأني لا أطيق النائب محمد المطير، لأنه أحد أدوات ناصر المحمد.. لكن صفاء تجاوزت الأدب كثيرًا بالجلسة“.

الجميع يعلم بأني لا اطيق النائب محمد المطير لانه احد ادوات ناصر المحمد ..

لكن صفاء تجاوزت الادب كثيرآ بالجلسة ..

صفاء تقول : چب

اقلب ويهك

مالت عليك

خلوني اغسله عدل

…

هذي الفاظ تقال في مجلس الامة !!

فعلا انه #مجلس_مرزوق #الفساد_بالمجلس pic.twitter.com/nkj0klHqMZ — عتيج المسيان (@TheFeud) April 30, 2019

وفي اتجاه مختلف، انتقدت الأكاديمية والناشطة شيخة الجاسم، التعميم على النساء جميعًا، قائلةً إن ”الألفاظ البذيئة وإساءة الأدب بالقول أو الفعل يظهر بين فترة وأخرى بالبرلمان، لكن لأول مرة تشارك امرأة بهذا الجانب المظلم“، مضيفةً ”السب والشتم وحذف النعل مارسها الرجال أمثالك، اشرايك انقعدكم بالبيت أحسن؟؟“.

السب والشتم وحذف النعل مارسها الرجال أمثالك. اشرايك انقعدكم بالبيت أحسن؟؟ https://t.co/vBchRRE06l — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) May 1, 2019

وكتب المحامي محسن بوصليب ”أداء النائب صفاء الهاشم في البرلمان غير جيد بشهادة الكثير من المتابعين، وتعتبر تجربه نسائية خطأ، ويجب أن لا تتكرر ولكن…! غير منطقي أن نعمم تجربة سيئة على الجميع، فالكويت بها نساء يحملن من الفكر المميز الكثير، وستكون التجارب النسائية القادمه أفضل بحول الله…“.

أداء النائب صفاء الهاشم في البرلمان غير جيد بشهادة الكثير من المتابعين وتعتبر تجربه نسائيه خطأ وانشاءالله لن تتكرر ولكن…!

غير منطقي أن نعمم تجربه سيئه على الجميع فالكويت بها نساء يحملن من الفكر المميز الكثير وستكون التجارب النسائيه القادمه أفضل بحول الله،،، — المحامي/ محسن بوصليب (@mohakkem) May 1, 2019

وتتكرر السجالات داخل البرلمان الكويتي بشكل دائم بين مختلف النواب، وتعتبر من مظاهر الحياة البرلمانية في الكويت، والتي تظهر بشكل واضح أثناء جلسات الاستجواب نتيجة الخلاف النيابي، والتي تصل إلى توجيه بعض النواب اتهامات لبعضهم الآخر فيما يتعلق بعملهم داخل البرلمان.