مصدر: تهديد شخص بدون بالانتحار لعدم تسجيل أبنائه في مدرسة كويتية ”غير صحيح“

نفى مصدر في دولة الكويت ما أشيع عن قيام شخص من فئة غير محددي الجنسية ”بدون“ بالتهديد بالانتحار في مبنى وزارة التربية في جنوب السرة، لعدم تسجيل أبنائه في المدرسة.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن بلاغًا ورد إلى ”الداخلية“ عن تهديد مراجع بالانتحار، وبانتقالهم إلى المكان تبين أنّ ما حصل مجرد مشادة كلامية بين المراجع والموظف بسبب معاملة تخص الأول، والذي أغمي عليه بعدها نتيجة ضيق التنفس، وتمت معالجته في الموقع من قبل المسعفين.

بدورها، قالت وزارة التربية في تفاصيل الواقعة، إن ”شخصًا تقدم لنقل ابنه من مدرسة خاصة على نفقة الصندوق الخيري للتعليم إلى مدرسة حكومية، ولم يتم قبول طلبه لعدم انطباق الشروط المطلوبة“.

ونفت ”التربية“ تهديد المراجع بالانتحار، مؤكدة أن ما قام به هو توجيه سب وقذف بحق المسؤولين بالدولة، وتم تحويله إلى مركز الشرطة للتحقيق معه في ملابسات الواقعة.