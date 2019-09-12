بدون في الكويت يهدد بالانتحار لفشل تسجيل أبنائه في المدرسة (فيديو)

هدد شخص من فئة ”البدون“ في الكويت، بالانتحار داخل مبنى وزارة التربية بعد مراجعته الوزارة بقصد تسجيل أبنائه في المدرسة وعدم تمكنه من ذلك بعد عدة محاولات.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر مطلع، أن الرجل راجع الوزارة عدة مرات لتسجيل أبنائه في المدرسة إلا أن محاولاته باءت بالفشل، مما دفعه إلى الصراخ والتهديد بالانتحار وإلقاء نفسه من الدور الأول.

وذكر المصدر أنه تم إقناع الرجل بالعدول عن محاولة الانتحار وتهدئته من قبل عدد من الموظفين والمراجعين، وإبلاغ رجال الأمن والإسعاف الذين حضروا على الفور إلى ديوان عام الوزارة وتعاملوا مع الموقف.

لرفض تسجيل أبنائه في أي مدرسة.. ولي أمر من #البدون يصرخ في مبنى التربية @HadeeLBuQrais pic.twitter.com/I1Ul1BmsxZ — الغد الكويتية (@ghd_q8) September 12, 2019

وذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية أن عددًا من ”البدون“ قد ناشدوا في وقت سابق وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي لقبول أبنائهم في نظام المنازل لإكمال تعليمهم.

وكانت مصادر تربوية قد ذكرت قبيل افتتاح المدارس أن الوزارة أوقفت قبول أبناء فئة ”البدون“ في مدارسها الحكومية حتى إشعار آخر بسبب الكثافة الطلابية، بالرغم من التوجيهات الرسمية بتسهيل أمور التعليم لهذه الفئة الموجودة في البلد الخليجي منذ عقود.

ويعتبر الحديث عن تعليم أبناء ”البدون“ من الأحاديث المكررة سنويًّا في مثل هذا الوقت، وعودة مشكلة تعليمهم والعراقيل التي تواجههم إلى الواجهة نظرًا لحرمان بعضهم من التعليم لعدم توافر بعض الشروط التي تؤهلهم للدراسة، بالإضافة إلى سوء أوضاعهم المادية.

ولا يسمح لأبناء ”البدون“ بالدراسة في المدارس الحكومية إلا باستثناء بعضهم ويقتصر تسجيل الباقين على المدارس الخاصة التي تشترط امتلاكهم بطاقات خدمات صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، إذ يدفع الأهالي جزءًا من مصاريف الدراسة في حين يتكفل صندوق خيري أنشأته وزارة التربية بباقي المصاريف.