سعوديات يتجولن من دون عباءة في الرياض (فيديو)

جذبت امرأة سعودية الأنظار إليها بعدما دخلت من دون عباءة مجمعًا تجاريًّا في مدينة الرياض، عاصمة المملكة المحافظة، التي تفرض الثوب الأسود الفضفاض على النساء، حسب مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وينظر إلى العباءة على أنّها رمز للاحتشام، لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ألمح العام الماضي إلى تغيير محتمل في مسألة فرض ارتدائها في الأماكن العامة، بعدما قال إنّ احتشام المرأة لا يعني لبسها العباءة.

مؤشرات سابقة

واحتجت بعض النساء على هذا القيد، في خطوة نادرة في المملكة، حيث نشرن صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي وهن يرتدين العباءة بالمقلوب.

وعمدت أخريات في الفترة الأخيرة إلى ترك العباءة مفتوحة من الجهة الأمامية، واختيار عباءات مطرّزة وملونة بدل تلك السوداء.

أما مشاعل الجالود، فقد توقفت عن ارتداء العباءة تمامًا، وهي واحدة من سعوديات قليلات أقدمن على ذلك.

وفي مشهد غير مألوف في المملكة، سارت الشابة (33 عامًا) في مجمع تجاري في الرياض، وهي ترتدي قميصًا برتقاليًّا وسروالًا فضفاضًا.

وبينما تركزت أنظار الزوار عليها، وبينهم نساء ارتدين العباءة السوداء وغطين رؤوسهن، ظن البعض أنّها فنانة مشهورة، فسألتها امرأة ”هل أنتِ مشهورة؟ هل أنتِ عارضة أزياء؟“.

ورغم أن عدم ارتداء العباءة في الأشهر الأخيرة لا يزال أمرًا محدودًا جدًا في المملكة، إلا أنّه يشير إلى رغبة في التحرر الاجتماعي، في الوقت الذي تشهد فيه السعودية حملة انفتاح كبرى.

وتقول مناهل العتيبي (25 عامًا) لوكالة ”فرانس برس“: ”منذ أربعة أشهر، منذ أن جئت إلى الرياض، وأنا لا أرتدي العباءة.. أعيش مثلما أريد، أتصرف بحرّية، لست مقيّدة، لا يُفرض عليّ لباس لست مقتنعة به“.

وفي العقود الماضية، فرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العباءة على النساء من السعوديات وغيرهن، ولاحقتهن في الأماكن العامة للتأكد من تقيدهن بذلك.

”عمل مستفز“

وتقلّصت في السنوات الأخيرة سلطة الشرطة الدينية، لكن ”الجالود“ تخشى رغم ذلك أن يثير عدم ارتدائها للعباءة حفيظة متشددين، حيث قالت: ”ليست هناك قوانين واضحة، ولا حماية.. قد أتعرض للخطر أو أتعرض لاعتداء من قبل المتطرفين دينيًّا لأنني أسير من دون عباءة“.

وفي تموز/يوليو الماضي، نشرت الشابة تسجيلاً مصورًا على ”تويتر“ أوضحت فيه أنّ مجمّعًا تجاريًّا آخر في الرياض منعها من الدخول بسبب عدم ارتدائها للعباءة. وكتبت في تغريدة ”تم منعي من دخول بلبس محتشم وشكرًا“.

تم منعي من دخول الرياض بارك بلبس محتشم وشكرا ???? — مشاعل بنت عبدالعزيز (@m80h93) July 5, 2019

وذكرت الشابة التي كانت ترتدي قميصًا أبيض وسروالًا أسود، أنّها حاولت اقناع الحراس بالسماح لها بالدخول، لكنهم لم يقتنعوا.

ورد المجمّع التجاري على تغريدتها بالقول في حسابه بتويتر ”أهلًا عزيزتي مشاعل.. نعتذر منك يمنع دخول المول المخالفين للآداب العامة وحياك الله بأي وقت“.

كما اعتبر الأمير سطام بن خالد آل سعود أن مشاعل ”باحثة عن الشهرة“ حيث قال في تغريدة على تويتر: ”الباحثون عن الشهرة وأمثالها كثير. ما حدث من تصرف غير مبرر قامت به إحدى الفتيات بالذهاب إلى المول دون عباءة هو عمل مستفز لا يقبله أحد“.

الباحثين عن الشهرة وأمثالها كثير

ماحدث بالرياض بارك قبل يومين من تصرف غير مبرر قامت به أحد الفتيات بالذهاب إلى المول بدون عباية هو عمل مستفز لا يقبله أحد وهي تبحث عن الشهره بكل وسيلة وطريقة وتسيء لنفسها وأهلها

مثل هذه التصرفات يجب أن يتم عقابها لأنها تعارض الآداب العامة بالمجتمع — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) July 7, 2019

وأشارت الشابة إلى أنّها واجهت مضايقة في أحد محلات بيع المواد الغذائية عندما تقدّمت لها امرأة وهددتها بالاتصال بالشرطة.

وتصر مشاعل على عدم ارتداء العباءة في الأماكن العامة، لكنّها مضطرة لارتدائها في مكان عملها، نظرًا لأن القانون يفرض على الموظفات لباسًا معينًا.

وتقول مشاعل: ”هي (العباءة) عُرف وليست مرتبطة بالدين.. لو كانت مرتبطة بالدين لكنّا رأينا كل السعوديات خارج المملكة بالعباءة والنقاب“.

ومن ضمن ”ضوابط عامة لتشغيل النساء“ وضعتها وزارة العمل، فإن على الموظفة أن ”تلتزم بالحشمة في زيها، وإذا كان للمنشأة زي خاص فيجب أن يكون محتشمًا وساترًا“.