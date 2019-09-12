السعودية.. أمير عسير يحاول إقناع امرأة مسنّة بالسكن في قصر الإمارة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول أمير منطقة عسير السعودية، الأمير تركي بن طلال، وهو يحاول إقناع مسنّة بالسكن في قصر الإمارة، إذ وعدها بتوفير العلاج والرعاية المناسبة.

وظهر الأمير في المقطع الذي تداوله نشطاء وصحف محلية، برفقة شخص قيل إنه شيخ قبلي، إذ قال الشيخ مخاطبًا المسنة: ”الأمير ينزل للمسكين في سابقة تاريخية“ ليرد عليه الأمير قائلًا: ”لا، لا، نحن ارتقينا لها، ما نزلنا“.

وأضاف الأمير مخاطبًا الشيخ الوسيط: ”قل لها تيجي معنا، ونحن نرتب لها محلًا في قصر أمير المنطقة، تسكن عندي، ونرتب لها علاجها وأمورها وكل شي“.

ونقلت صحيفة سبق المحلية عن مصادر بإمارة عسير قوله ”إن المسنة في مركز حسوة بمحافظة رجال ألمع، وزارها الأمير في منزلها، لإقناعها بمرافقته للعلاج، حيث تعيش وحدها في بيت متواضع، وترعى أغنامها“.