تعرَّف على قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الذي قرر ولي عهد السعودية ترميمه (فيديو وصور)

عاد قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن شقيقة مؤسس الدولة السعودية، الملك عبدالعزيز، إلى الواجهة بعد نحو 90 عامًا على إنشائه، إذ قرر وليُّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ترميمه على نفقته الخاصة.

ويقع القصر المعروف باسم ”الشمسية“، بالقرب من حي المربع في الرياض، إلى الشرق من شارع الملك فيصل، بين شارعي الملك سعود والخوان، وغرب طريق البطحاء.

وقد أمر الملك المؤسس ببنائه في العام 1935 ليكون سكنًا لأخته الأميرة نورة، وزوجها الأمير سعود بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل الكبير.

وشُيِّد القصر على الطراز العربي الإسلامي خلال فترة إنشائه، وهو مبني من مادة الطين المخلوط والجص، والعروق الخشبية، ويوجد فيه فناء داخلي مكشوف حيث تطل عليه معظم فتحات البناء.

ويحوي القصر، نقوشًا فريدة تعكس أسلوب العمارة المحلية خلال خمسينيات القرن الهجري الماضي.

واكتسب القصر شهرته من شهرة ساكنيه، فقد كانت الأميرة نورة شخصية معروفة في مجتمعها، إذ اتخذها الملك عبدالعزيز مستشارة له في شؤون الأسرة، بجانب دور لعبته في العمل الخيري والاجتماعي.

وبعد وفاة الأميرة نورة وزوجها الأمير سعود الكبير، حافظ ابنهما الأمير محمد على القصر، وأبقاه مفتوحًا رغم انتقاله إلى العيش في سكن جديد، قبل أن يفقد بريقه مع مرور السنين.

وكان القصر في أوج شهرته، مقصدًا للمحتاجين، واستراحة للمسافرين الذين يبحثون عن مكان يأويهم قبل مواصلة سيرهم.

ويروي من عاش تلك الأيام، أن في القصر بابًا يسمى باب ”الضعوف“، يُقدم في محيطه الأكل في مواعيد الغداء والعشاء للمحتاجين.

كما كان الوافدون من أبناء القبائل من خارج الرياض، الذين يفدون على الملك عبدالعزيز في أوقات معينة من السنة، ينصبون خيامهم حول قصر الشمسية للتزود منه بالماء والزاد.

يذكر أن سيدة قصر الشمسية، وُلدت العام 1875 وتوفيت العام 1949، فيما وُلد زوجها الأمير سعود الكبير، العام 1878 وتوفي العام 1959، ويعد من أشهر أمراء الأسرة الحاكمة الذين ساعدوا الملك المؤسس بتوحيد البلاد.