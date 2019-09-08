توفّى بعد صراع طويل مع المرض.. كويتيون ينعون البرلماني السابق مشاري العصيمي

نعى كويتيون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، البرلماني السابق والمحامي مشاري محمد العصيمي الذي تَوفّى السبت، بعد صراع طويل مع المرض، مستذكرين مواقفه في عمله البرلماني ومسيرته الحقوقية.

وتقدم المواطنون من نواب ومحامين ونشطاء، بالتعازي لعائلة العصيمي الذي سيتم دفنه عصر اليوم الأحد، داعين له بالرحمة والمغفرة، مبدين حزنهم لفراقه، مطلقين عليه لقب ”الرجل الوطني المخلص والمدافع عن الدستور“.

ووصف النائب محمد حسين دلال، الراحل، بـ“رجل الكويت المخلص المكافح للفساد، وأنه رجل كريم من رجالات الكويت المخلصين وله بصمات وطنية راسخه في الإصلاح ومواجهة الفساد، خالص العزاء بوفاة النائب السابق مشاري العصيمي، اللهم ارحمه بواسع رحمتك وأكرم نزله وادخله جناتك، وعظم الله أجر أهله وأحبائه“.

رجل كريم من رجالات الكويت المخلصين وله بصمات وطنية راسخه في الاصلاح ومواجهة الفساد ..

خالص العزاء بوفاة النائب السابق مشاري العصيمي ..

اللهم ارحمه بواسع رحمتك واكرم نزله وادخله جناتك ، وعظم الله اجر أهله واحباءه . pic.twitter.com/YUI7yb2SoM — محمد حسين الدلال (@m_h_aldallal) September 7, 2019

وقال المحامي مرزوق الرشيدي، ”نعزي أنفسنا بوفاة النائب السابق ورئيس جمعية المحامين السابق العم المحامي مشاري محمد العصيمي ونعزي أسرته الكريمة.. برحيل العم مشاري فقدت الكويت أحد رجالاتهـا البررة المخلصين وفقدت المحاماة إحدى هاماتها أسأل الله أن يرحمه بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان“.

نعزي انفسنا بوفاة النائب السابق

ورئيس جمعية المحامين السابق

العم المحامي/ مشاري محمد العصيمي

ونعزي اسرة الكريمة

برحيل العم مشاري فقدت الكويت

أحد رجالاتهـا البررة المخلصين

وفقدت المحاماة احد هاماتهـا

أسأل الله ان يرحمه بواسع رحمته

ويلهـم اهـلـه وذويه الصبر والسلوان#مشاري_العصيمي pic.twitter.com/FEPDlTXFKZ — مـرزوق الـرشـيـدي ⚖ (@lawyer_marzooq) September 7, 2019

واستذكر الرياضي خليل جاسم العيسى، تعامل الراحل مع المزايا التي عرضت عليه أثناء توليه لمناصب قيادية، قائلًا ”انتقل إلى رحمة الله تعالى النائب السابق مشاري العصيمي ”إنا لله وإنا إليه راجعون“، هذا الرجل رفض مميزات العضوية ومنها السيارة وكان يرفض السفرات مع الوفود للخارج“.

#مشاري_العصيمي انتقل الى رحمة الله تعالى

النائب السابق مشاري العصيمي إنا لله وإنا اليه راجعون هذا الرجل رفض مميزات العضوية

ومنها السيارة وكان يرفض السفرات

مع الوفود للحارج pic.twitter.com/hqiU6SZZQl — خليل جاسم العيسى (@khalil_aleesa) September 7, 2019

وتخرَج المحامي الراحل في جامعة الكويت عام 1972 بعد حصوله على ليسانس حقوق، شغل عضوية البرلمان عن دورات 1992- 1996- 1999، فضلاً عن ترشحه في دورة 2012، وتم انتخابه رئيسًا لجمعية المحامين الكويتية من عام 1988 حتى عام 1992.