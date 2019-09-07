الكويت: لا صحة لما نسب لوزير الدفاع عن وجود أزمة مع العراق

نفت رئاسة الأركان العامة للجیش الكویتي، اليوم السبت، تصریحات منسوبة للنائب الأول لرئیس مجلس الوزراء، ووزیر الدفاع الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بشأن وجود أزمة بین بلاده والعراق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“.

وكانت بعض الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي ”تویتر“، قد تداولت تغریدات وتصریحات مزعومة نسبتها إلى الشیخ ناصر عن ”وجود أزمة في العلاقات بین الكویت والعراق على خلفیة موضوع بناء منصة بحریة في منطقة فشت العیج“.

وقالت رئاسة أركان الجيش الكويتي، في بيان صحفي، إن ”الشیخ ناصر يؤكد عمق العلاقات الودیة والمتجذرة بین البلدین الشقیقین، واستمرار تعاونهما في جمیع المجالات لاسیما ما یتعلق منها في المجال العسكري وحرص الطرفین على تعزیزھا“.

وأكدت ”احتفاظها بحقها القانوني ضد مروجي الأخبار والشائعات غیر الصحیحة بهدف زرع بذور الفتنة والتفرقة والتشكیك بعمق العلاقات الأخویة بین البلدین الشقیقین“.

ودعت رئاسة أركان الجيش الكويتي ”مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الالتفات لمثل ھذه الأخبار مجهولة المصدر وإلى تحري الدقة في التعامل معها“.

وأثار بناء منصة بحرية كويتية في منطقة ”فشت العيج“ البحرية احتجاج العراق، بينما أكدت الكويت أن بناءها ”حق سيادي“ للبلاد باعتبارها تقع في المياه الإقليمية لها.

و“فيشت العيج“ هي منطقة صغيرة قرب الحدود البحرية بين البلدين؛ حيث تقول الكويت إنها تقع داخل مياهها الإقليمية، لكن العراق يرى أنها موجودة على حدود بحرية لم يتم الاتفاق على عائديتها بعد.

وجاء التوتر، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية بين البلدين زخمًا يدفعها قدمًا إلى الأمام، وتوج في الفترة الأخيرة بزيارات متبادلة بين مسؤولين رفيعي المستوى في البلدين.