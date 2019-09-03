”التعليم“ السعودية تصدر قرارًا جديدًا بعد قضية الطالبة أنوار العنزي

وجهت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية باستمرار دراسة الطلبة الوافدين والمقيمين المنتهية إقاماتهم بالمدارس، بما في ذلك أبناء القبائل النازحة، حتى نهاية العام الحالي وفق الآلية السابقة.

وأكدت الوزارة أنها ستصدر قرارها هذا بشكل مفصل خلال الأيام المقبلة.

وجاء القرار الذي أعلنت عنه ”تعليم حفر الباطن“ في حسابها عبر موقع التواصل ”تويتر“، عقب فصل الطالبة أنوار العنزي من مدرسة تابعة لحفر الباطن كونها ”نازحة“، ما أثار تعاطفًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشمل الجميع — تعليم حفر الباطن (@hafredumedia) September 2, 2019

وكانت الطفلة قد خرجت في مقطع فيديو متداول وهي تبكي، بعدما طردت من المدرسة أمام زميلاتها ومعلماتها منذ اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، بحسب قولها، لأنها تنتمي للقبائل النازحة، مبينة أنها ”سعودية ووالدتها سعودية“.