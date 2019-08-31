”انطلقي سيدتي“.. مشروع ”تاكسي“ نسائي في بغداد لمواجهة التحرش

انطلق اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد مشروع ”LADY GO“، وهو عبارة عن شركة ”تاكسي“ مخصصة لنقل النساء والفتيات فقط، في محاولة للحد من حالات التحرش، في العراق.

وبدأ المشروع الناشئ، بإطلاق عدد من سيارات التاكسي الحديثة في بغداد، لنقل الفتيات والنساء فقط، بكادر نسوي متخصص، ويقول القائمون عليه إنه الأول من نوعه في بغداد من حيث الفكرة.

وقالت زينب الطائي، إحدى المشاركات في المشروع، إن ”المشروع يأتي في المقام الأول لإضفاء مساحة من الأمان للنساء أثناء تنقلهن في بغداد، إذ أن الوضع الأمني ما زال هشًا، بشكل كبير، والنساء عرضة للاستغلال الجنسي أو المتاجرة بهن، أو الاختطاف، فضلاً عن مسائل التحرش التي لا تنتهي“.

وأضافت في حديث لـ“إرم نيوز“ أن، ”الترحيب كان كبيرًا من منظمات المجتمع المدني، والحكومة العراقية، لما يمثله المشروع من توفير سبل الراحة للمرأة أثناء تنقلها إلى مكان عملها أو سفرها، مع وجود توجه لإطلاق المشروع في المحافظات الأخرى“، مشيرة إلى أن ”شركات النقل التقليدية مثل كريم، لا توفر خدمة التوصيل للنساء، وإن كانت أكثر آمنًا من تكسي الشارع“.

ويمكن طلب رحلة من خلال التطبيق أو الاتصال على الهاتف، فضلًا عن أن السيارات الخاصة بالمشروع حديثة ومجهزة لضمان سلامة المسافرين أثناء الرحلة مع إمكانية دخول مطار بغداد الدولي.

ويأتي انطلاق المشروع النسوي في بغداد مع تزايد حالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في المراكز التجارية، والأسواق، والأماكن العامة، في ظل مساع من الحكومة العراقية للحد منها.

وتقول منظمات حقوقية إن ضعف الرقابة، وتطبيق القوانين، على المتحرشين، وقلة الأماكن العامة والمتنزهات في عموم محافظات العراق تسببت بتزايد تلك الحالة، خاصة مع انتشار البطالة في صفوف الشباب، فيما أعلن القضاء العراقي عن إجراءات صارمة لمعاقبة المتحرشين.