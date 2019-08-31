رغم طمسه.. جاليات آسيوية تعيد حادثة التبرك بأثر مزعوم لـ“أقدام الرسول“ بالسعودية (فيديو)

رغم قرار السلطات السعودية إزالة أثر اعتقدت بعض الجاليات الآسيوية أنه يعود لقدم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام بعض الجاليات الآسيوية بإزالة الإسمنت بعد طمس لجان حكومية هذا الأثر.

وبحسب موقع ”سبق“الإلكتروني، فقد قام أفراد من الجالية الآسيوية بسكب الماء في الأثر، وشربوا وقبَّلوا هذا الأثر، ودعوا الله، وتبركوا به، معتقدين أنه أثر لقدم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

ووفقًا للمعلومات التي نشرها ”سبق“، فإن الأثر تشكَّل بعد إنشاء شكل لتزيين مدخل مركز ينبع النخل على أحد الجبال، وقيام عامل بغرس قدمه بصبة خرسانية، وهو ما أحدث هذه الضجة من بعض الجاليات الآسيوية، فيما طالب بعض المواطنين بتدخل عاجل من الجهات المختصة لإزالة هذا الأثر ومعالمه نهائيًّا.

بدوره، رئيس بلدية ينبع النخل عبدالله بن سرور، أكد في وقت سابق أنه بعد تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لأثر قدم في أحد الجبال في مركز الجابرية، تبين أن بعض الجاليات الآسيوية تدعي أنه أثر لقدم الرسول -عليه أفضل الصلاة والتسليم- وتتبرك بالمكان وتدعو“، حيث تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة للوقوف على الموقع، واتضح أنه أثر قدم على صبة خرسانية، وتم طمسه وإزالة معالمه“.