القبض على مقيم انتحل صفة طبيب بالسعودية (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية من القبض على مقيم انتحل مهنة طبيب بحي الزاهر.

وأكدت إمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها في موقع ”تويتر“ القبض على المقيم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مرفقة صورًا للمستلزمات الطبية التي عثرت عليها خلال مداهمة الموقع.

وفي التفاصيل، فإن بلاغًا ورد إلى الشؤون الصحية يتهم شخصًا بممارسة مهنة الطب بطريقة غير نظامية، وبعد مداهمة الموقع عثر على مقيم أجنبي في أحد المنازل منتحلًا صفة طبيب.

وقال المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: إن المنزل السكني كان يحتوي على مستلزمات طبية وأدوية بكميات كبيرة مخالفة للأنظمة، وتمت إحالة المقيم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.