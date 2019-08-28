السعودية تطمس موقعًا بعد ادعاءات أنه أثر نبوي (صور وفيديو)

قامت لجنة مكونة من عدة جهات حكومية، اليوم الأربعاء، في السعودية، بطمس أثر اعتقد بعض أفراد الجالية الآسيوية بأنه أثر لقدم الرسول عليه أفضل السلام، وأصبحوا يرتادون موقعه.

وقامت اللجنة بطمس الأثر، وإزالة المعالم بأحد الجبال في مركز الجابرية في ينبع النخل، بعد أن تم تشكيل لجنة عاجلة من الجهات المعنية للوقوف على الموقع، واتضح أنها آثار قدم على صبة خرسانية، وتم طمسها وإزالة معالمها.

وقال رئيس بلدية ينبع النخل عبدالله بن سرور لـ“سبق“: انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لأثر قدم في أحد الجبال في مركز الجابرية، وتبين أن بعض الجاليات الآسيوية تدعي أنها أثر لقدم الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، ويتبركون في المكان والدعاء.