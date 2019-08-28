خالد الجبر.. مراسل مغمور يكسب شهرة سريعة في السعودية

تسبب موقف عفوي لمراسل القناة السعودية الأولى، خالد الجبر، خلال فعاليات موسم الطائف، بفتح أبواب الشهرة له بين ليلة وضحاها.

وصار ”الجبر“ حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بمقاطعة رجل مسن انتقد رجال الدين خلال مقابلة تلفزيونية، ومنعه من متابعة كلامه.

ولم يعلق المراسل الشاب على الجدل الدائر بشأن تصرفه، كما لم يكن واضحًا سبب مقاطعته للمسن، وما إذا كان الغرض منه تأييد رجال الدين، أم منعًا لخروج المقابلة عن هدفها.

وانتهى المراسل ”الجبر“ – الذي لم يكن معروفًا قبل الواقعة – إلى أن صار حديث السعوديين بين فريق يثني على تصرفه وآخر يدينه.

ووصف معارضون، تصرف المراسل، بأنه ”مهين وغير مهني“ في تعامله مع رجل كبير في السن بغض النظر عن تصريحاته، كما وصفوه بـ“المؤدلج“، لما رأوا أنه محاربة لوجهة نظر الآخرين لصالح رؤية ضيقة، متفاعلين بقوة عبر هاشتاغ #مذيع_مودلج_يحرج_مواطن.

واندفع مؤيدون لتصرف خالد، في التصدي لمعارضيه، فقاموا بتدشين هاشتاغ آخر تحت مسمى #شكرا_مذيع_موسم_الطايف، يثنون فيه على تصرف المراسل، ويصفونه بـ“الشجاع“ و“البطل“.

ورغم المقابلة التي انتشرت عبر مقطع فيديو في مواقع التواصل وأثارت الجدل، إلا أن القناة السعودية الأولى آثرت على ما يبدو تجاهلها، ولم تنشرها عبر حسابها الرسمي، مكتفية بنشر مقابلة أخرى للجبر ضمن فعاليات موسم الطائف مع والد الشهيدين سعد بن علي الشلوي وسعيد بن علي الشلوي.

لكن تصرف المذيع، الذي وجد فيه أنصار التيار الديني متنفسًا لهم، دفعهم لمتابعته بشغف والإشادة به بقوة عبر حساب القناة، مطالبين بتكريمه كأفضل مذيع في عام 2019.

"مذيع يستحق الإشادة ،

يستاهل يكون أفضل مذيع لعام 2019

لازم يكرم هالمذيع الشجاع

والله انه رجل من ظهر رجل

قناة السعوديه ، خالد الجبر شكرا من القلب "

????????????♥️ — مُ. ???????? (@ma1mem) August 27, 2019

افضل مراسل في التاريخ

خالد الجبر ❤️ — البعد الرابع (@Coconut_60) August 27, 2019