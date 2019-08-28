واقعة تحرش غريبة بامرأة منتقبة تثير جدلًا واسعًا في السعودية

أثار مقطع فيديو متداول يوثّق حادثة تحرش فريدة من نوعها في السعودية، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، وسط دعوات لملاحقة المتحرش الذي صور فعلته بنفسه.

ويُظهر الفيديو، برنامجًا حواريًّا تلفزيونيًّا محليًّا، يتحدث المشاركون فيه وبينهم شابة سعودية منتقبة، عن فعاليات موسم الطائف الترفيهي والثقافي المقام حاليًّا، لكن دون سَماع ما يقوله الضيوف.

لكن طغى صوت مصور الفيديو وهو يتحدث بلهجة محلية سعودية، متحرشًا بالشابة المنتقبة من خلف الشاشة، واصفًا إيّاها وملابسها بكثير من العبارات الخادشة للحياء.

وانتشر الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط سيل من الانتقادات للمتحرش ودعوات للقبض عليه ومحاسبته بتهمة التحرش رغم كونها من خلف الشاشة، غير أنه وثقها بالفيديو، الذي لم يُعرف كيف تم نشرها للعلن.

وفي موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، تصدر الوسم ”#متحًرش_بمنقبَة“ قائمة أكثر المواضيع المتفاعلة في المملكة (الترند)، مع حرص كثير من المغردين على انتقاد المتحرش والمطالبة بمحاسبته.

لاتقول من ورى التلفزيون حتى لو من ورو الشاشات قانونيا متحرش #متحرش_بمنقبه pic.twitter.com/mGjbpYzYo0 — نصرون (@nsroon) August 28, 2019

#متحرش_بمنقبه

يلا اعتقد القانون واضح باقي يتلونه

ونفتك من امثاله pic.twitter.com/DRyCKguzS6 — ᴿᴬᴳᴴᴬᴰ (@ragad8324) August 28, 2019

ويقول مغردون سعوديون أغضبتهم الحادثة، إن محاسبة المتحرش في الفيديو المتداول، ستردع آخرين ينتهجون السلوك نفسه، دون أي اعتبار لملابس المرأة التي تُتخذ أحيانًا مبررًا للتحرش، إذ إن الضحية في هذه الحادثة منتقبة.

حتى المنقبات ماسلموا من المعاقيين فكرياً ،لا منقبه ولا محجبه سلموا منهم!! لازم يتعاقب وياخذ جزاه ،صار الوضع عادي كلام مقرف ووسخ يسمعونه كل العالم ؟ #متحرش_بمنقبه — نور . (@NwrXe) August 28, 2019

في زمن نصير المرأة ..

زمن محمد بن سلمان ♥️ هذا المتحرش لن يفلت من يد العدالة ابداً

مسألة وقت وبيلقى جزاءه ????????⚖️.. #متحرش_بمنقبه pic.twitter.com/N68GIcQc0A — Lamar| كود ايهرب AHZ3036 (@iLamar_i) August 28, 2019

وهذه ليست أول حادثة تحرش بمنتقبة في السعودية، ففي بلد محافظ ترتدي الكثير من نسائه النقاب، تواجه بعضهن التحرش في حوادث تتدخل في بعضها الشرطة والنيابة العامة، إذا ما توافرت أدلة حيالها، مثل: تسجيل كاميرات المراقبة في الأماكن العامة.

ويعتذر ”إرم نيوز“ عن نشر مقطع الفيديو لما فيه من عبارات خادشة للحياء مخالفة لقواعد النشر والذوق العام.